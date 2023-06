Результаты ONE Friday Fights 20 в Бангкоке

На стадионе Люмпини в Бангкоке One Championship провел турнир ONE Friday Fights 20, в который вошли 12 поединков по правилам муай-тай и ММА. В этот раз удача улыбнулась спортсмену из республики Тыва — Торепчи Донгаку.

Донгак против Орехова (ММА, наилегчайший веc ONE до 61.2 кг)

Кард открыл бой набирающего обороты 20-летнего Торепчи Донгака и более опытного Ивана Орехова. Оба спортсмена представляли Россию. Торепчи — первый боец из Тывы, подписанный в ONE. Орехову 28 лет, и он представляет клубы Ратибор из Москвы и пхукетский Тайгер Муай Тай. Орехов выступал в ONE впервые.

Победа была очень важна для Донгака, так как в своем прошлом — дебютном в ONE — бою он потерпел поражение единогласным решением судей в пользу Джангу Паймиану из Китая. В этот раз Донгак с самого начала задал быстрые темп, заходя с противником в жесткую рубку. Орехов — чемпион России по панкратиону, поймал соперника на болевой на ногу. Состязаться в партере было тяжело, и Донгак во втором раунде сделал ставку на работу с рук. Он кидал жесткие четкие удары, и Орехов, казалось, несколько раз поплыл, но рефери не останавливал бой. Донгак добивал противника в стойке, но тот проявил характер и не сдавался, пока угол не выбросил полотенце.

Торепчи Донгак одержал победу над Иваном Ореховым техническим нокаутом на отметке 3:16 второго раунда. Донгак заработал первую победу в ONE Championship и бонус от президента ONE Чатри Ситьйодтонга, который он планирует потратить на сборы, чтобы достичь как можно скорее своей главной цели — чемпионского пояса в ONE.

Тупиев против Йод Айкью (муай-тай в легчайшем весе ONE до 65.8 кг)

Боец из Узбекистана Мавлуд Тупиев сражался против тайца Йода Айкью (зал PK Saenchai). Тупиев уже провел два боя в ONE Championship — первый закончился поражением, а второй — победой над опасным бывшим чемпионом ONE Алаверди Рамазановым.

Тупиеву было желательно выйти на победную серию. Йод Айкью провел до встречи с Тупиевым один бой в ONE в марте этого года, где одержал победу техническим нокаутом над бельгийцем Самуэлем Биленом. Мавлуд Тупиев отлично прошел всю дистанцию, но не смог завоевать победу. Судейским решением она досталась Йоду Айкью (Таиланд).

Главный бой: Петсукумвит против Яоусавая (муай-тай в наилегчайшем весе ONE до 61.2 кг)

В главном бою вечера двукратный чемпион мира по муай-тай Петсукумвит, который стремился продолжить серию из трех побед, не смог одержать победу над Яосуаваем. Хотя Петсукумвит стремился к четвертой подряд победе на мировой арене, ему пришлось сдаться под напором Яосувайи, который яростными комбинациями отправлял его на канвас.

Дважды Петсукумвит смог подняться на ноги до окончания счета рефери. Предчувствуя финиш, Яосувай пошел в атаку и мощным нокаутирующим ударом на третьей минуте первого раунда завершил этот бой и вышел в лидеры дивизиона.

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.