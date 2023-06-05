Триумф Натальи Дьячковой и другие бои ONE Friday Fights 19

Дьячкова против Нокер

Все взгляды были прикованы к чемпионке мира по муай-тай Наталье Дьячковой, которая выходила в ринг ONE во второй раз. В первом бою полтора месяца назад она нокаутом забрала победу у Докмайпы Фейртекс. В этот раз поединок не пошел дальше первого раунда: Дьячкова выиграла техническим нокаутом у Лены Нокер из Италии на отметке 1:58 первого раунда (муай-тай, соломенный вес ONE до 56,7 кг).

На второй минуте боя Карельская Рысь правым кроссом оформила итальянке нокдаун. Не дав сопернице отдышаться, она через несколько секунд провела молниеносную двойку и вновь уронила оппонентку. Итальянка ответила на счет рефери, но Дьячкова быстро атаковала противницу — та даже не смогла ответить. Рефери остановил бой, присудив победу россиянке. Дьячкова улучшила свой рекорд по муай-тай и кикбоксингу до 28 побед при 4 поражениях.

Умачиев против Шейманова

В первом бою турнира в легком весе по правилам ММА встретились Мурад Умачиев и Ибрагим Шайманов. Бой шел напряженно все три раунда. Оба соперника с готовностью шли в размен в стойке, активно боролись в партере, но именно уверенные тейкдауны, контроль сверху и общий темп Умачиева в первых двух раундах принесли ему победу. Умачиев единогласным судейским решением получил победу и увеличил свой рекорд до 3:0, доказав свое право на движение вверх в одном из самых сложных дивизионов организации.

Османов против Каонара

Эльбрус Османов провел второй бой под эгидой ONE Championship по правилам кикбоксинга в легчайшем весе ONE (до 65,8 кг). 21-летний представитель лагеря Venum вышел в ринг непобежденным и покинул его с чистым рекордом 8-0. Соперник россиянина Каонар (Kaonar Sor JOr Thongprajin), бывший чемпион мира по муай-тай на стадионе Люмпини, не смог достаточно быстро приспособиться к темпу нового для него вида спорта — кикбоксинга. Османов неустанно наносил удары руками, ногами и атаковал с разворота. Фирменные удары слева Дагестанский Самурай удачно встречал, отражая атаки соперника. Судьи единогласно присудили победу Эльбрусу Османову.

Мусаев против Кулабдама

В главном бою турнира, который прошел по правилам муай-тай в легчайшем весе ONE, Ильяс Мусаев проиграл судейским решением тайцу Кулабдаму. Соперник Ильяса — двукратный чемпион Люмпини, начал поединок в типичном тайском размеренном темпе и оба бойца терпеливо вели разведку, терпеливо вычисляя слабые стороны друг друга. Но по ходу поединка тайский спортсмен начал подвергать россиянина все большему прессингу, четко попадая своей мощной левой рукой, добавляя сильнейшие кики. Мусаев прекрасно отвечал, демонстрируя достойную оппозицию мирового класса. Он бросал контрудары, но их не хватило, чтобы перетянуть судей на свою сторону. Таец одержал победу единогласным решением. Теперь 24-летний Каонар имеет послужной список 67-18-5.