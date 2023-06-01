Наталья Дьячкова и другие российские бойцы в карде ONE Friday Fights 19

2 июня сразу четверо россиян примут участие в турнире ONE Friday Fights 19 на стадионе Люмпини в Бангкоке. Все бойцы сделали вес и готовы к турниру.

2 июня сразу четверо россиян примут участие в турнире ONE Friday Fights 19 на стадионе Люмпини в Бангкоке. Все бойцы сделали вес и готовы к турниру.

Для болельщиков из Росси самый ожидаемый бой карда — схватка Натальи Дьячковой и итальянки Лены Нокер в соломенном весе ONE (до 56,7 кг) по правилам муай-тай.

Лена Нокер из Tiger Muay Thai имеет общий рекорд 13-6 в кикбоксинге и муай-тай. А вот более опытная Карельская Рысь Дьячкова, которая сейчас представляет зал Team Mehdi Zatout, идёт с рекордом 27:4.

Наталья Дьячкова успешно дебютировала в ONE Championship в апреле этого года, одержав победу над тайской спортсменкой Докмайпой Файртекс нокаутом в первом раунде. Нокер представляет сильную оппозицию для россиянки. Она является одной из ведущих спортсменок по версии топовых муай-тай организаций — World Muaythai Organization (W MO) и World Boxing Council Muaythai (WBC Muaythai).

Еще трое россиян выступят в карде ONE Friday Fights 19 по правилам ММА, муай-тай и кикбоксинга.

ONE Friday Fights 19 / Фото: © ONE

В главном бою вечера встретятся Ильяс Мусаев и таец Кулабдама из зала Sor Jor Piek Uthai, который является чемпионом стадиона Люмпини в двух весовых категориях. Бой пройдет в легчайшем весе ONE (до 65,8 кг) по правилам муай-тай. Россиянин дебютировал в ONE в феврале с победного нокаута во втором раунде в бою против тайца Панрита, но спустя месяц уступил судейским решением Йодхупе. Теперь ему необходима реабилитироваться и закрепиться в дивизионе.

Также в легчайшем весе подерется Эльбрус Османов (Team Mehdi Zatout) подерется по правилам кикбоксинга с тайским спортсменом Каонаром, на счету которого более 200 поединков в кикбоксинге и муай-тай.

Дагестанец Мурад Умачиев (2:0) выступит в легком весе ONE (до 77,1 кг) по правилам ММА против бойца из Узбекистана Ибрагима Шайманова (5:4).

Трансляция турнира ONE Friday Fights 19 начнется на канале «Матч ТВ» 2 июня в 15:30.