Иван Паршиков выиграл третий бой подряд и замахнулся на пояс ONE

После досрочной победы в Бангкоке российский боец ММА Иван Паршиков заявил, что хотел бы получить в соперники действующего чемпиона Фабрисио Андраде.

На турнире ONE Friday Fights 17 в Бангкоке Иван Паршиков на первой минуте первого раунда одержал досрочную победу над Лианянгом Сия (7-2) из Китая. Паршиков выступает в легчайшем весе ONE (до 65,8 кг).

Уже на первых секундах боя Лианянг начал активно работать ногами, и его точный сайд-кик по колену опрокинул Паршикова на канвас. Россиянин быстро поднялся и ответил успешным тейкдауном, который надолго перевел бой в партер. Китайский боец не смог подняться, а Паршиков успешно удерживал контроль, блокируя попытки соперника провести захваты руками. Паршиков давил Сия, заставляя его работать на защиту от ударов, не давая ему продемонстрировать свою ударную технику, изматывая соперника. Сия удалось освободить одну ногу, но Паршиков и в хаф-гарде продолжал оказывать давление и контроль. Вернув себе доминирующую позицию, россиянин стал отгружать частые сокрушительные удары по корпусу и голове Сия с рук и локтей.

На отметке 4:15 судья остановил избиение Лианянга Сия. Паршиков выиграл техническим нокаутом и заработал бонус за яркое выступление.

В интервью в ринге после боя россиянин продемонстрировал хорошее знание английского языка. Он заявил об амбициозном желании встретиться с чемпионом дивизиона Фабрисио Андраде (9-2), который забрал пояс у Джона Линекера (35-10) в феврале этого года.

Этой победой Иван Паршиков улучшил свой обший рекорд до 11 побед и 3 поражений. В ONE он идет с серией из трех побед.

Следующий турнир серии ONE Friday Fights пройдет в Бангкоке в пятницу 26 мая на стадионе Люмпини в Бангкоке. В карде заявлен боец из России Андрей Челбаев, который сейчас готовится на Пхукете в Tiger Muay Thai и Али Кабдулла из Казахстана.

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