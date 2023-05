Чингиз Аллазов проведет первую защиту пояса 4 августа

Чемпион ONE по кикбоксингу в полулегком весе Чингиз Аллазов станет хедлайнером турнира ONE Fight Night 13 в Бангкоке.

Определен и соперник Аллазова — это Марат Григорян, с которым боец из Белоруссии встречался в ринге ONE уже дважды. В апреле 2013 года бой Аллазова и Григоряна был признан несостоявшимся. В матче-реванше, который состоялся восемь месяцев спустя, судьи отдали победу Григоряну. Бой на стадионе Люмпини должен поставить точку в противостоянии этих ярких кикбоксеров.

Аллазов завоевал титул в январе, сенсационно нокаутировав во втором раунде Супербона Сингху Мавинна. После победы он заявил, что готов вновь драться с Григоряном:

— Мне бы хотелось подраться с Григоряном. Многие люди ждут этого боя, — заявил он тогда.

29-летний Аллазов уверен в себе и так комментирует способности соперника:

— Он не готов к бою со мной. Я умнее его, но у него нет хорошего плана на бой. Он идет только вперед и нокаутирует. В этом весе на этом уровне так делать нельзя, — приводит слова Чингиза Аллазова ONE.

До подписания в ONE Championship Марат Григорян дважды завоевывал мировой чемпионский титул по К-1. Сейчас он идет с серией из четырех побед. За свою карьеру в ONE он выиграл не только пояс чемпиона в полулегком дивизионе ONE (до 70,3 кг), но и Мировое Гран-при ONE по кикбоксингу. Григорян в прошлом трижды становился чемпионом Glory и занимает вторую строчку в дивизионе. В ONE он провел четыре поединка, уступив только Супербону в титульном поединке.

Аллазов и Григорян должны были сойтись в третий раз в январе этого года на турнире ONE: Only the Brave, но их схватке помешал положительный результат теста на Covid-19 у 31-летнего Григоряна.

Прямые трансляции турниров ONE смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.