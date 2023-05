Иван Паршиков выступит на ONE Friday Fights 17

Перспективный российский боец ММА Иван Паршиков выступит 19 мая на турнире ONE Championship на стадионе Lumpinee Boxing Stadium.

В легчайшем весе ONE (до 65,8 кг) Паршиков будет драться с участником серии ONE Hero Лианянгом Огненным Драконом Сия (7-1) из Китая. Задача Паршикова — одержать третью победу подряд в ONE и закрепиться в дивизионе, успешно пройдя серьезное испытание в лице Лианянга. Паршикову 25 лет, в его активе 10 побед и три поражения.

Он уже зарекомендовал себя как разносторонний боец, который обладает нокаутирующим ударом и в то же время умеет добиться победы в партере: 30% побед он одержал нокаутом/техническим нокаутом, 40% — через сабмишен.В своем предыдущем поединке Паршиков поразил публику точным ударом коленом, который на 50-й секунде первого раунда отправил в нокаут японца Юи Карино (8-3).

Напротив Паршикова будет стоять однин из самых интересных молодых спортсменов Китая. 27-летний Лианянг, потерпевший всего одно поражение в восьми профессиональных боях, обладает молниеносной скоростью рук и большой силой, а также демонстрирует отличную борьбу и контроль.

Также в полулегком весе ONE (до 70,3 кг) заявлен поединок талантливого грепплера из Казахстана Самира Ахмедова (5-1) и польского мастера сабмишенов Бартоша Скрока (2-0).

Прямая трансляция карда ONE Friday Fights 17 начнется на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец» 19 мая в 15:30 (мск).