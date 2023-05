«Он опасается меня» - Кайрат Ахметов о битве взглядов в клетке с Джонсоном

На турнире ONE Fight Night 10 в Колорадо боец наилегчайшего дивизиона Кайрат Ахметов (27-2) зашел в клетку через несколько минут после победы чемпиона Деметриуса Джонсона над Адриано Мораесом и устроил битву взглядов.

— Я подумал, что если не сейчас, то когда? Мне давно обещали бой за пояс, и я уже на 200% заслужил его, — сказал Ахметов.

Ахметов выиграл пояс наилегчайшено дивизиона у Адриано Мораеса в 2015 году, но во втором поединке с ним в 2017 он этот пояс удержать не смог. После серьезной травмы Ахметов интенсивно восстанавливался и тренировался, постепенно начав новое восхождение к вершине дивизиона. На турнире ONE Fight Night 10, первом ивенте ONE в США, Мораес и Джонсон встретились уже в третий раз, а Ахметову повторно достался Риз Макларен, у которого он уже выигрывал в 2019 году судейским решением. В карде ONE Fight Night 10 судьи второй раз присудили победу Ахметову, который теперь идет с серией из шести побед.

После объявления Джонсона победителем, в клетке оказались не только дети и супруга американского бойца, но и Ахметов. Он воспользовался шансом встать с возможным соперником лицом к лицу:

— Страха в его глазах я не увидел — такой чемпион не побоится ни с кем драться. Но мне показалось, что есть неуверенность у него в глазах. Он опасается меня, знает, насколько я силен, знает, что я пойду до конца, что я мотивирован и никогда не упускаю свой шанс. Думаю, у него в глазах точно было какое-то волнение, — приводит слова Ахметова ONE.

— Я проявил инициативу, так как мы были на одном турнире, я выиграл свой бой, а Джонсон — свой. Я поговорил с боссом Чатри, и тот сказал «let’s go». Я не хотел проявить неуважения. Я вышел, поздравил его, сказал что он — легенда и что я не хочу отбирать его момент славы. Я вышел, чтобы показать, что именно я — настоящий претендент.

До турнира ONE Fight Night 10 Джонсон и Мораес шли со счетом 1:1, но теперь в их споре поставлена жирная точка: все судьи единогласно вынесли решение в пользу Мышонка. Чемпион ONE по грепплингу Майки Мусумечи выразил желание встретиться с Джонсоном по правилам сабмишен грепплинга, но в ММА первым кандидатом на бой с Джонсоном остается Ахметов. Он и сам уверен, что пришло его время:

— Думаю, что это на 100% реальный бой! Все понимают, что я давно должен был подраться за пояс. Я никогда не отказывался от других соперников и прохожу бойцов по второму кругу. Это будет очень громкий бой! Сделайте его в любой стране мира — будет много шума.

