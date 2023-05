$300 тысяч – бонусы ONE Fight Night 10: Джонсон – Мораес 3

На дебютном турнире ONE Championship в США бонусы получили пять бойцов, один из них забрал домой двойной бонус в $100 тысяч.

На дебютном турнире ONE Championship в США бонусы получили пять бойцов, один из них забрал домой двойной бонус в $100 тысяч.

По традиции, решение о вручении бонуса объявляется сразу после боя, пока боец все еще находится в клетке, что всегда гарантирует яркие эмоции и непосредственную реакцию от спортсменов. Бонусы по $50 тысяч получили Сейдж Норткатт, Себастьян Кадестам, Стемп Фейртекс и Майки Мусумечи. Родтанг, ставший на прошлой неделе любимцем американских зрителей, ушел из клетки с чеком на $100 тысяч.

Первым призером стал 27-летний Сейдж Норткатт, который вернулся в клетку после четырехлетнего простоя. Непобежденный на тот момент боец, на которого в 2019 году представители ONE возлагали большие надежды, в дебютном бою проиграл нокаутом в первом раунде Космо Александре и получил настолько серьезные травмы, что речь шла о возможном завершении карьеры. На турнире ONE Fight Night 10 ему удалось триумфально вернуться в строй. Он провел поединок в легком весе ONE против Ахмеда Муджтаба и выиграл всего за 39 секунд болевым на ногу.

Второй бонус вечера заработал швед Себасьян Кадестам — бывший чемпион полусреднего дивизиона ONE. Во втором раунде боя против бывшего чемпиона KSW в среднем и полусреднем весе Роберто Сольдича он попал в соперника локтем и без промедления добил его градом мощнейших ударов, которые отправили Сольдича на канвас.

Одна из самых ярких звезд ONE Стемп Фейртекс, которая находится на первой строчке рейтинга ONE в атомном весе, выиграла у американки Элис Андерсон. Во втором раунде, как только соперницы разошлись из клинча, она нанесла мощный и точный кик в область живота, после которого соперница не смогла продолжать бой.

Майки Мусумечи, по праву считающийся одним из лучших грепплеров мира, успешно защитил пояс чемпиона мира по сабмишен грепплингу в наилегчайшем весе ONE. В начале девятой минуты первого раунда он успешно провел удушающий сзади Осаму Альмарваи.

Настоящий фурор на стадионе в Колорадо произвел король наилегчайшего дивизиона муай-тай Родтанг. Во втором раунде чистейшим локтевым ударом он нокаутировал челленджера — чемпиона WBC Эдгара Табареса. После объявления результата и присуждения бонуса в $100 тысяч тайский чемпион выбежал из клетки, чтобы лично поздравить главу ONE Чатри Ситйодтонга. Вслед за тем, как Родтанг после боя вызвал на бой свежего чемпиона в легчайшем весе Джонатана Хаггерти, стали говорить о возможном новом международном турнире ONE, теперь уже в Европе, на родине англичанина.

Прямые трансляции турниров ONE смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.