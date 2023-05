Кайрат Ахметов: «Я давно сделал достаточно для титульного боя»

Бывший чемпион ONE в наилегчайшем весе Кайрат Ахметов (26-2) выйдет против Риса Макларена на турнире ONE Fight Night 10: Джонсон vs Мораес III, в главном бою которого решится судьба пояса этого дивизиона. Ахметов, идущей с серией из пяти побед, не выступал с июня прошлого года. Он уже встречался с Маклареном в 2019 году, когда после трех жестких раундов судьи единогласно отдали победу Ахметову.

— Кайрат, вы получили Макларена в соперники во второй раз — что-то нового ожидаете от него в этом бою?

— С прошлого боя прошло уже четыре года — мы оба выросли как бойцы. Я не думаю, какой у него сейчас арсенал, а сосредоточен на себе. В бою мы посмотрим, кто лучшие и кто реально достоин биться за чемпионский пояс.

— Вы потеряли свой пояс в 2017 году. Как скоро вы сможите подраться за пояс опять?

— Я уже давно сделал достаточно для титульного боя. У Мораеса и Джонсона уже третий бой в нашем дивизионе. Я не могу застаиваться так долго, поэтому я и принял бой с Маклареном, хотя дважды драться с одним и тем же оппонентом не хочется. Если бы не трилогия Джонсона и Мораеса, то я бы уже подрался за титул, но всему свое время.

— Вы и Рис известны своей работой в партере. Но ваш соперник серьезно работал над стойкой во время сборов. Он тренировался с Джоном Уэйном Парром –потрясающим ударником. Как вы думаете, это ему поможет?

— Джон — хороший тайбоксер, звезда этого спорта, но за Риса же он в клетке драться не будет. Я тоже подтягивал стойку — тренировался по кикбоксингу и тайскому боксу. У нас — не матч по ударке. Мы оба — базовые борцы: он — грепплер, я — борец греко-римского стиля, наши шансы в стойке равны. Лично я готов драться во всех аспектах.

— ONE выплачивает большие суммы за яркие нокауты и выступления — до $100 тысяч. Бонус — хорошая мотивация удосрочнть соперника?

— Я всегда замотивирован победить досрочно, но стараюсь на этом не зацикливаться. Когда хочешь выиграть только досрочно, то начинаешь либо мешкаться, либо спешить. Думаю, что лучшее — настраиваться на все пять раундов и по ходу боя ловить шанс.

— Какой ваш собственный прогноз на этот бой?

— Выиграть досрочно — это идеальная концовка боя, но мой прогноз — мы будем драться все пять раундов.

Трансляция карда ONE Fight Night 10: Johnson v Moraes III начнется на телеканале «Матч! Боец» в 02:55 6 мая.