«Знаю, что могу победить этого парня» — Де Риддер планирует одолеть Малыхина

Потеряв пояс в полутяжелом весе ONE, нидерландский спортсмен Рейнир де Риддер остается чемпионом ONE в среднем весе. 6 мая он выступит на турнире ONE Fight Night по правилам сабмишен грепплинга – с этого боя он планирует начать возвращение, которое включает в себя матч-реванш с Анатолием Малыхиным за титул чемпиона ONE в полутяжелом весе. — До боя с Малыхиным вы шли с рекордом 16-0. Как вы приняли первое поражение в карьере? — С профессиональной точки зрения, спорт — это аттракцион: я иду на большие риски, поднимаюсь в более высокие весовые категории и бросаю вызовы самым опасным парням, — приводит слова де Риддера ONE. — Иногда все получается не так, как мне хочется. Я многое мог бы сделать лучше, подходя к этому бою, мог многое сделать лучше и в самом поединке. Честно говоря, сейчас даже рад, что все так произошло. Теперь мне есть что исправить, и этому я посвящу весь этот год. — Что сумел сделать Малыхин, по сравнению с вашими другими соперниками? — Может быть, я немного зазнался перед этим боем, стал слишком самоуверенным, слишком самонадеянным. Нужно понимать, что такое может случиться после 16 побед. И не хочу хвастаться, но эти 16 раз дались мне довольно легко. Я никогда не получал травм, меня практически ни разу не ударили. Аунг Ла, возможно, побил меня немного за наших два матча. Может быть, он попал в меня пять или шесть раз своими крепкими ударами. Кямриан Аббасов ни разу не ударил меня. Виталий Бигдаш не побил меня — думаю, это был близкий бой, то есть он меня пару раз задел, я его — пару раз. — Хотели бы вы снова встретится с Малыхиным? — Было два варианта: после боя я мог бы уйти. Мне было очень грустно, что так все случилось. Но я — очень удачливый парень, и решил сделать это для себя, перевести поражение в позитив. Я знаю, что смогу это сделать. Знаю, что могу победить этого парня. И возвращение будет еще слаще после этого поражения. — Как вы восприняли предложение выступить по правилам сабмишен грепплинга против звезды этого спорта Тая Руотоло? — ММА — это мое основное направление, но этот бой — прекрасная возможность продемонстрировать все мои навыки. Это круто — получить шанс побороться с такой молодой суперзвездой, как Тай. В прошлый раз я дрался с его учителем, профессором Андре [Гальвао]. У меня не было времени на подготовку. Это было через три недели после моего боя. Я дважды облетел полмира и не был полностью готов. Поэтому здорово, что в этот раз я смог подготовиться к бою тщательно. Мне не терпится показать, каких новых уровней я достиг. Это будет началом года моего возвращения. — Что стоит ожидать от вашего боя с Руотоло в карде ONE Fight Night 10 и после него? — Взрывной темп — я думаю, вы можете ожидать этого от нас обоих. Мы оба будем охотиться за сабмишенами, стремиться к захватам и оба будем нагнетать темп. Я побью Тая — задушу его. Затем получу бой в среднем весе, защищу свой пояс. Потом надо будет немного времени, чтобы набрать вес, и в конце года стать настоящим полутяжеловесом и победить Малыхина.