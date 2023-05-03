ONE Championship: Сехудо и Джонсон тренируются вместе

Бывшие соперники в клетке Генри Сехудо и Деметриус Джонсон тренируются вместе перед титульным боем между Джонсоном и Мораесом в ONE, который состоится 5 мая. На следующий день Сехудо выступит против чемпиона Алджамейна Стерлинга в UFC.

Бывшие соперники в клетке Генри Сехудо и Деметриус Джонсон тренируются вместе перед титульным боем между Джонсоном и Мораесом в ONE, который состоится 5 мая. На следующий день Сехудо выступит против чемпиона Алджамейна Стерлинга в UFC.

Сехудо и Джонсон дважды становились соперниками в UFC, но сейчас Сехудо помогает Джонсону провести защиту титула и спаррингуется с ним в зале Fight Ready в Аризоне.

Несмотря на то что Сехудо одержал победу над Джонсоном в финальном бою Мышонка в UFC, Джонсон считает, что у них «очень хорошие отношения». Он заявил:

— Мы уважаем друг друга как соперники, и мы хотим, чтобы у нас все получалось. Мы оба хотим побеждать, мы оба хотим добиться успеха в клетке и за ее пределами, занимаясь бизнесом, создавая контент на YouTube. Всегда приятно поделиться знаниями.

Джонсон считает, что они оба помогают друг другу выходить на новый уровень. По словам чемпиона ONE, Сехудо первым спросил его мнение о Стерлинге и потенциальном гейм-плане соперника:

— Я поделился своими мыслями и сказал, что я бы сделал для победы над Алджамейном Стерлингом. Когда речь зашла об Адриано, он ответил мне тем же.

По словам Джонсона, Сехудо объяснил, как бы он дрался на месте бразильца, чтобы обыграть соперника:

— Он так и сказал мне: «Чувак, твой последний бой был потрясающим. Если бы я был Адриано, я бы сделал вот что».

Джонсон заметил, что, несмотря на различая в технике между Сехудо и Мораесом, разнообразие в подготовке и прессинг Сехудо очень ему помогли:

— Они слишком разные: Генри лучше борется, чем Адриано. Генри по-другому работает: он — борец, а Адриано — грэпплер, а это совершенно разные вещи. Я думаю, что Генри очень хорошо работает в позиции сверху и я просто хотел сам прочувствовать, насколько хорошо. Теперь, когда я опять буду драться с Адриано, мне будет привычнее работать с его длинными руками, на которых Адриано любит бороться.

Джонсон и Сехудо — ровесники, у которых много общего, по словам самого Мышонка:

— Нам обоим по 36 лет, и у нас обоих есть дети. Мы в другой фазе жизни в отличие от Алджамейна и Адриано — у них обоих нет детей, они оба моложе. Но хоть нам по 36 и у нас есть дети, мы в то же время рады по-прежнему выходить и соревноваться.

Впервые Сехудо и Джонсон встретились в клетке в апреле 2016 года, когда Мышонок легко защитил титул чемпиона наилегчайшего дивизиона UFC, нокаутировав соперника в первом раунде. Два года спустя Сехуда отомстил за поражение и забрал у Джонсона пояс — не все были согласны с решением судей, мнение которых в тот раз разделилось. Этот бой закончил карьеру Джонсона в UFC, в течение которой он 11 раз защитил пояс чемпиона наилегчайшего дивизиона.

После перехода американца в ONE, Мораес в первом бою в 2021 году выиграл у Джонсона нокаутом с колена во втором раунде и удержал свой пояс. В конце прошлого года Мышонок вернул Мораесу долг, отправив соперника в нокаут опять же с колена и забрав пояс. Джонсон встретится с Адриано Мораесом в третий раз. Их бой возглавит кард ONE Fight Night 10 в Денвере, США.

Трансляция турнира ONE Fight Night10 из Денвера начнется 6 марта в 02:55 по московскому времени, прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч! Боец»