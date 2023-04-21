Нонг-О против Хаггерти – главная причина посмотреть ONE Fight Night 9

Бой двух бескомпромиссных ударников — тайца Нонг-О Хама и англичанина Джонатана Хаггерти — возглавит кард ONE Fight Night 9, трансляция которого начнется ранним утром 22 апреля.

Бой двух бескомпромиссных ударников — тайца Нонг-О Хама и англичанина Джонатана Хаггерти — возглавит кард ONE Fight Night 9, трансляция которого начнется ранним утром 22 апреля.

Обладатель пояса легчайшего дивизиона ONE, чемпион мира по муай-тай Нонг-О проведет защиту титула против бывшего короля наилегчайшего веса Генерала Хаггерти.

Нонг-О Хама

36-летний Нонг-О на 10 лет старше своего оппонента. Оба они начали заниматься муай-тай в детстве. Нонг-О вырос в провинции в бедности и в 9 лет начал подражать соседу, который часто занимался во дворе с боксёрской грушей. В 14 лет он отправился в Бангкок, чтобы учиться у лучших инструкторов и покорять большие стадионы.

Уже через год он выиграл бой на одном из главных стадионов страны — Раджадемнене. За карьеру Нонг-О провел более 300 поединков, выиграв чемпионаты Таиланда, мира, стал чемпионом стадионов Люмпинин и Раджадемнен. В ONE он провел 10 боев и не потерпел ни одного поражения. Серди его соперников были Алаверди Рамазанов и Лиам Харрисон.

Джонатан Хаггерти

Джонатан Хаггерти — один из сильнейших британских ударников. Он начал заниматься муай-тай в семь лет под руководством отца, а драться в ринге — уже в 8 лет. Выступая по любителям, Хаггерти многократно становился чемпионом Англии и Великобритании, затем — чемпионом Европы. В профессионалах он стал известен как яркий нокаутер. Агрессивная манера ведения боя и филигранная техника позволили Хаггерти завоевать титул чемпиона Roar Combat League. Он дебютировал в ONE в 2019 году, выиграв у чемпиона мира по муай-тай Джозефа Ласири. В мае 2019 года он победил легендарного чемпиона Сам-А Гайянгадао и завоевал титул чемпиона мира по муай-тай в наилегчайшем весе по версии ONE, достигнув вершины своей карьеры.

Для боя с Нонг-О англичанин перешел в более высокую весовую категорию. Нонг-О заявил, что будет рад поприветствовать нового соперника:

— Хаггерти изучал муай-тай с детства, и с тех пор он добился больших успехов. Я следил за ним. Его муай-тай просто великолепен. Он владеет всеми техниками: ударами ногами, руками и локтями. Он великолепен. На мой взгляд, он действительно хороший боксер, но для меня он — не проблема.

Какие аргументы сможет Хаггерти противопоставить чемпиону Нонг-О, в активе которого — восемь побед в боях за титул чемпиона мира ONE и победная серия из пяти нокаутов?

Трансляция турнира ONE Fight Night 9 начнется 22 апреля в 03:00 по московскому времени на телеканале «Матч! Боец».