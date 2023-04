Фрейманов и Белах выступят на ONE Fight Night 11

Азиатский промоушен боевых единоборств ONE Championship сделал первые объявления о составе карда турнира ONE Fight Night 11. Двое россиян — Илья Фрейманов и Артем Белах — выступят на стадионе Люмпини в Бангкоке 10 июня (по московскому времени). Оба боя пройдут по правилам ММА.

Илья Фрейманов vs Квон Вон Ил

27-летний Фрейманов (11-2) подерется в полулегком весе ONE (до 70,3 кг). Его соперником станет боец из Южной Кореи Квон Вон Ил. Фрейманов идет с серией из четырех побед. Последняя из них — технический нокаут в первом раунде Мартину Нгуену в первом бою в ONE. На турнире ONE Fight Night 2 в сентябре прошлого года Фрейманов получил бонус в $ 50 000 за этот яркий дебют. Он без устали атаковал бывшего чемпиона мира в двух дивизионах ONE Мартина Нгуена, в итоге повалил соперника прямым правым и добил его коленями.

Квон Вон Ил (11-4) — ровесник Фрейманова. Он выступает в ONE с 2019 года, где из одиннадцати боев он выиграл семь. 82% побед в своей профессиональной карьере он одержал нокаутом/техническим нокаутом, так что у зрителей есть шанс стать свидетелями захватывающего поединка в стойке. После поражения от Фабрисио Андраде, который недавно получил чемпионский титул, Квон реабилитировался в бою с Марком Абелардо (20-10). Он наверняка жаждет закрепить свое положение в дивизионе, тогда как голодный до успеха и амбициозный Фрейманов приложит все силы, чтобы прорваться на вершину дивизиона.

Белах vs Золцецег

Артем Белах (9-1) проведет бой в легчайшем весе ONE (до 65,8 кг) против бойца из Монголии Шинейчагтга Золцецег (6-3), который выступает в ONE c 2018 года. Монгольский спортсмен семь боев в этой организации, два из них закончились поражением. Он не выступал в клетке ONE с апреля 2021 года — тогда на турнире ONE он проиграл японцу Йошики Накахаре (дисквалификация во втором раунде из-за запрещенного соккер-кика).

Белах, который представляет зал «Кузня», — еще один яркий проспект, подписанный в прошлом году в ONE из России. До дебюта в ONE ему удавалось все победы одерживать досрочно, но на турнире ONE 162 в Куала-Лумпуре краснодарскому бойцу пришлось пройти полную дистанцию в противостоянии с опытным соперником Леандро Иссой (17-9). После трех напряженных раундов судьи единогласно отдали победу россиянину. Приятным дополнением к победе стал бонус от президента ONE в размере $50 000.

Главный бой вечера и полный состав карда будут объявлена в ближайшее время.

Прямые трансляции турниров ONE смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.