Дебют ONE Championship в США – Джонсон против Мoраеса 3

Азиатская лига ММА ONE Championship объявила о первом турнире на территории США. Он пройдет 5 мая 2023 года в штате Колорадо.

В главном бою дебютного турнира встретятся чемпион Деметриус Джонсон и Адриано Мораес, который до перехода Джонсона из UFC несколько лет удерживал чемпионский титул. Поединок двух бойцов наилегчайшего дивизиона ONE (до 61,2 кг) обещает стать главным событием турнира — и оппоненты, и болельщики с нетерпением ждут финала этой трилогии.

Джонсон (24-4-1) и Мораес (20-4) пока имеют счет 1:1 в совместных поединках. В первом бою тогдашний чемпион Мораес потряс Джонсона нокаутом во втором раунде, что положило конец победам ветерана UFC в Гран-при промоушена. В матче-реванше, состоявшемся в августе этого года, Джонсон отомстил сопернику нокаутом с колена в четвертом раунде и завоевал второй чемпионский титул ONE.

В течение последних лет лига ONE Championship стремилась расширять сферу влияния не только в Азии, но и в новых регионах. Первый живой турнир в США покажет, насколько конкурентной может быть эта лига на таком насыщенном рынке. Бои пройдут в соответствии с Единым мировым сводом правил чемпионата ONE. Единый глобальный свод правил чемпионата (One Championship Global Ruleset), одобренный комиссией штата Колорадо, — это обязательное условие для получения промоутерской лицензии в штате.