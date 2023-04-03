Поражение Савичевой, успех Кабдулла – турнир ONE Friday Fights 11

Лига ONE Championship провела турнир ONE Friday Fights 11, который транслировался со стадиона Lumpinee Boxing Stadium в Бангкоке, Таиланд. Мероприятие включало девять боев по муай-тай и три поединка по ММА.

Савичева vs Токтогонова

Спортсменка из России Александра Савичева (3-1) провела второй бой под эгидой ONE. До боя с 17-летней Анелей Токтогоновой (3-1) из Кыргызстана Савичева, которая представляет команду «Рать», не имела поражений в профбоях ММА. Дебют в ONE против Зебы Бано она выиграла на четвертой минуте первого раунда техническим нокаутом.

Но в этом бою дебютантке ONE Токтогоновой удалось одолеть соперницу в первом раунде удушающим приемом. Таким образом, Савичева потерпела первое в своей профессиональной карьере поражение, а Токтогонова, которая имела контракт только на один бой, получила шанс продолжить свою карьеру в азиатском промоушене единоборств.

Кабдулла vs Барбоза

Представитель Казахстана Али Кабдулла удачно дебютировал в ONE. На третьей минуте третьего раунда он техническим нокаутом (удары локтями) победил ветерана ММА Алиссона Барбозу (19-8) из Бразилии. До этого боя Кабдулла одержал подавляющее число своих побед в партере. 27-летний боец из Tobet Top Team довел свой рекорд до 8 побед при одном поражении.

Прямые трансляции турниров ONE смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.