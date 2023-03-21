Тагир Халилов оформил нокаут и бросил вызов чемпиону

На турнире ONE Friday Fights 9 в Бангкоке российский боец муай-тай Тагир Халилов досрочно одержал победу в первом раунде.

Тагир Халилов, выступая в наилегчайшем весе ONE на арене Люмпини в Бангкоке, в первом раунде нокаутировал тайского соперника, который выступает под именем Черная Пантера. В конце первой минуты он атаковал соперника и отправил того на канвас серией ударов по корпусу. За яркое выступление Халилов получил бонус в $50 тысяч, второе подряд за четыре выступления под эгидой ONE.

В послематчевом интервью в ринге 30-летний представитель зала Samingpri Muay Thai из Екатеринбурга, который также тренируется в клубе «Тайгер Муай Тай» на Пхукете, заявил, что хотел бы провести рематч с нынешним чемпионом ONE Championship наилегчайшего дивизиона Родтангом.

Дебютный бой Халилова в ONE в феврале 2021 года против Родтанга закончился поражением россиянина. Но стоит принять во внимание, что он вышел на недельном уведомлении и проиграл раздельным решением судей.

— Я хочу матч-реванш с Родтаногом, но хотел бы встретиться с ним в маленьких перчатках по муай-тай, это моя стихия. Выступить по кикбоксингу я тоже не против, но к нему бы я подготовился основательно. Я бы разработал с командой тщательный гейм-план, примерно понимаю уже, как с ним надо работать, — приводит слова Халилова ONE.

Несмотря на то, что Халилов одержал две ярких победы в ONE, реабилитировавшись от двух поражений подряд, ему скорее всего предстоит еще досказать, что он достоин встретиться в ринге с сильнейшим бойцом дивизиона.

В эту пятницу бой Родтанга против чемпиона ONE в наилегчайшем весе по кикбоксингу возглавит кард ONE в Сингапуре. Бой пройдет по правилам кикбоксинга. В карде также выступят Екатерина Вандарьева (муай-тай) и Торепчи Донгак (ММА).

Прямую трансляцию турнира ONE из Сингапура смотрите 24 марта на телеканале «Матч ТВ» с 15:30 (мск), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.