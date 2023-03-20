«Я жду его, а его ждёт тяжёлый вечер» - Малыхин прокомментировал готовность Нганну подписать контракт с ONE

Чемпион ONE в полутяжелом весе и временный чемпион организации в тяжелом весе Анатолий Малыхин (12-0) прокомментировал недавнее заявление Франсиса Нганну о том, что тот рассматривает ONE для продолжения карьеры в ММА.

— Наконец-то Нганну понял, где лучшие тусовки — у нас в ONE Championship. Я жду его, а его ждёт тяжёлый вечер, если он подпишет контракт с ONE. Я буду первым, кто будет встречать его, и я обещаю, что этот бой вам запомнится надолго. И, как всегда, Нганну ждёт попадание в мои хайлайты. В любом направлении я лучше, — заявил 35-летний Малыхин ONE.

На днях Нганну в интервью Ариэлю Хельвани на программе The MMA Hour заявил, что готов вернуться в ММА, и при переговорах сократил свой выбор до двух организаций:

— Я уже принял решение. Контракт еще не подписан, поэтому мне пока неизвестно, как всё сложится. В данный момент мы близки к договоренности с PFL и ONE. Я нахожусь в роли свободного агента, поэтому переговоры проходят иначе, чувствую определенное уважение. Не думал, что мне где‑то заплатят больше, чем в UFC, но дело вовсе не в деньгах. Там я не чувствовал партнерства, но сейчас всё по‑другому, — сказал Нганну в эфире YouTube‑канала MMA Hour.

Камеруно-французский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну освободил титул и официально покинул американский промоушен в январе 2023 года, став свободным агентом. Причинами разногласий с промоушеном и его президентом Дэйной Уайтом называли неудачные переговоры о новом контракте с Нганну, общем уровне оплаты выступлений бойцов и защиты их прав.

Но пока контракт Нганну с ONE не подписан, Малыхин продолжает тренироваться и готовиться к поединку за объединение поясов с Аржаном Бхулларом (11-1). Бой Бхуллара и Малыхина должен был возглавить кард ONE Fight Night 8 в Сингапуре 25 марта, но был перенесен на более позднюю дату.

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