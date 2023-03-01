Джамал Юсупов: «Бой за титул чемпиона - это моя цель»

Недавний претендент на титул чемпиона мира по муай-тай в полулегком дивизионе ONE Джамал Юсупов признался, что не готов отступить от своей цели завоевать золото ONE Championship.

Недавний претендент на титул чемпиона мира по муай-тай в полулегком дивизионе ONE Джамал Юсупов признался, что не готов отступить от своей цели завоевать золото ONE Championship.

В со-главном бою турнира ONE Fight Night 7 Джамал Юсупов проиграл действующему чемпиону Таванчаю Саенчаю техническим нокаутом. После нескольких киков по опорной ноге Юсупов, который занимал вторую строчку полулегкого дивизиона ONE (до 70,1 кг), не смог передвигаться по рингу, и рефери Оливер Кост остановил бой на 49-й секунде первого раунда.

Юсупов объяснил, что соперник попал по его незалеченной травме.

— У меня была старая травма, соперник попал прямо туда. Значит, так должно быть случиться — такое выпало испытание. Я сейчас чувствую себя нормально, — приводит слова Юсупова ONE.

Юсупов громко заявил о себе на международной арене и в ONE в 2019 году, нокаутировав легендарного Йодсанклая Фэйертекса — этого никто не смог сделать ни за десять лет до того нокаута, ни после.

Юсупов не унывает после поражения через ТКО и надеется на матч-реванш.

— Я в порядке, настроение — ок. Я не сильно огорчен, ведь я же не проиграл в длительном бою. Просто, к сожалению, так получилось. Я хотел бы получить реванш, после того как залечу ногу. Но не думаю, что мне его быстро дадут именно с этим соперником. Мне нравится выступать в ONE, и я готов провести бой с любым соперником, чтобы опять выйти на титульный бой. Бой за титул чемпиона — это моя цель.

Победа увеличила и без того впечатляющий рекорд Таванчая до 129-31-2 и принесла ему бонус в размере $50 000 за яркое выступление.

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