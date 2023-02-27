Андраде одержал победу над Линекером на ONE Fight Night 7

Фабрисио Андраде победил Джона Линекера техническим нокаутом в главном бою на турнире ONE Fight Night 7, который прошел на боксерском стадионе Люмпини в Бангкоке.

Фабрисио Андраде победил Джона Линекера техническим нокаутом в главном бою на турнире ONE Fight Night 7, который прошел на боксерском стадионе Люмпини в Бангкоке.

В карде было заявлено девять поединков по муай-тай, ММА, кикбоксингу и сабмишен грепплингу.

Не смог сдержать слез победитель главного боя турнира — Фабрисио Андраде, который долго шел к поясу чемпиона легчайшего дивизиона ONE. Эти два бойца встречались четыре месяца назад — тогда их бой был признан несостоявшимся. С самого начала поединка бразильцы пошли в размен — от разрушения Линекера спас гонг. Но на последней минуте четвертого раунда Андраде нашел ритм и стал забивать противника. Бывший чемпион Линекер получил серьезное рассечение над правым глазом и не смог продолжить бой. Победой техническим нокаутом в четвертом раунде Андраде довел свой рекорд до 9-2 (1 NC) и завоевал вакантный титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии ONE.

В со-главном поединке вечера Таванчай успешно провел защиту титула чемпиона мира по муай-тай в полулегком весе ONE против Джамала Юсупова. В конце первой минуты он зарядил сопернику мощный лоукик, который, по словам Юсупова, попал ему в старую травму. Юсупов, который рассчитывал уйти из ринга с новым чемпионским поясом, не смог передвигаться, и бой был остановлен. Победа была присуждена тайскому бойцу техническим нокаутом.

Многократный чемпион мира по самбо россиянин Уали Куржев уступил в бою Томми Лангакеру. Норвежцу понадобилось менее трех минут, чтобы заставить россиянина постучать. Он активно атаковал с первых секунд боя и, пройдя через глубокий захват ноги, добился красивого финишного захвата.

Бывший чемпион мира в двух дивизионах ONE Мартин Нгуен реабилитировался после предыдущих поражений. Несмотря на смену соперников (сначала Гасанов, затем — Шайдуллаев), он смог преодолеть препятствие в виде бразильца Леандро Касотти. Во втором раунде звезда бразильского кикбоксинга познакомилась с фирменным правым оверхендом Нгуена. Во втором раунде из маунт-позиции Нгуен обрушил на соперника град ударов локтями. Победа единогласным решением улучшила рекорд Нгуена до 15-6 и сохранила его надежды на титул чемпиона мира.

Бонусы в $50 000 за яркие выступления получили два бойца: Томми Лангакер (сабмишен грепплиинг) и защитивший пояс чемпиона мира по муай-тай Таванчай Саенчай.

Полные результаты турнира ONE Fight Night 7

Чемпионат мира в легчайшем весе

Фабрисио Андраде победил Джона Линекера техническим нокаутом

Чемпионат мира по муай-тай в полусреднем весе

Таванчай Саенчай победил Джамала Юсупова техническим нокаутом

Бой в полусреднем весе по ММА

Мартин Нгуен победил Леонардо Касотти единогласным решением судей

Бой по кикбоксингу в легчайшем весе

Саемапетч Фэртекс победил Чжан Ченглонга единогласным решением судей

Бой по ММА в наилегчайшем весе

Дэнни Кингад победил Эко Рони Сапутру единогласным решением судей

Бой по сабмишен грепплингу (53,9 кг)

Даниэль Келли победила Аяку Миуру единогласным решением судей

Бой по кикбоксингу в полутяжелом весе

Франческо Хаджа победил Андрея Стойка раздельным решением судей

Бой по ММА в атомном весе

Виктория Соуза победила Линду Дэрроу единогласным решением судей

Бой по сабмишен грепплингу в легком весе

Томми Лангакер победил Уали Куржева сабмишеном

Бой по ММА в соломенном весе

Адриан Маттеис победил Зеланга Жакси техническим нокаутом