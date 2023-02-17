Шамиль Гасанов выбывает из карда ONE Fight Night 7 по состоянию здоровья

Российский боец ММА Шамиль Гасанов не сможет выступить 25 февраля на турнире ONE Fight Night 7 в Бангкоке. Лига ONE Championship срочно ищет ему замену.

Российский боец ММА Шамиль Гасанов не сможет выступить 25 февраля на турнире ONE Fight Night 7 в Бангкоке. Лига ONE Championship срочно ищет ему замену.

Уроженец Дагестана должен был встретиться в полулегком весе ONE (70,3 кг) с бывшим чемпионом лиги в легчайшем и полулегком весе Мартином Нгуеном, которому было необходимо реабилитироваться после поражения от Ильи Фрейманова.

Пятый номер дивизиона Гасанов проходил сборы в лагере «Тайгер Муай Тай и ММА» на Пхукете в Таиланде. В соцсетях спортсмен написал, что заработал «фурункульную инфекцию». Заражение инфекцией стафилококка золотистого, от которой появляются болезненные гнойные фурункулы, стало неприятным побочным эффектом для многих спортсменов, которые тренируются в тропиках.

Попытки предотвратить заражение оказались неудачными.

— Я старался работать только со своими спарринг-партнерами, поддерживал иммунитет… но, увы, мне не удалось этого избежать, — сказал Гасанов в интервью ONE.

Гасанов расстроен, потому что самая сложная часть сборов уже закончилась, и он был уверен в своем здоровье.

— Это была лучшая форма и лучший кемп в моей карьере. Видимо, не суждено было этому бою случиться, — прокомментировал спортсмен. — Я чувствую себя хорошо, только рука опухла и болит.

Гасанов эффектно дебютировал в ONE в октябре 2022 года в карде ONE Fight Night 3, который также возглавляли Линекер и Андраде. Тогда на третьей минуте первого раунда он удушающим приемом выиграл у корейского бойца Ким Джае Вунга.

Главным боем ONE Fight Night 7 по-прежнему остается матч-реванш между бразильцами Джоном Линекером и Фабрисио Андраде за вакантный пояс чемпиона мира в легчайшем весе ONE (65,8 кг).

В со-главном бою за титул чемпиона мира по муай-тай в полулегком весе ONE (70,3 кг) сразятся Джамал Юсупов и действующий чемпион Таванчай Саенчай.

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