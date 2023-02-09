Шамиль Гасанов рассчитывает на поединок за пояс после победы

Непобежденный российский боец ММА Шамиль Гасанов (9-0) 25 февраля встретится с опытным соперником Мартином Нгуеном (14-6) в Бангкоке на стадионе Люмпини. Один из лучших ударников в истории ONE, Нгуен стоит на четвертой строчке полулегкого дивизиона ONE. Гасанов, который за свои навыки в грепплинге заслужил прозвище Кобра, занимает пятое место. Бой пройдет в рамках турнира ONE Fight Night 7.

Непобежденный российский боец ММА Шамиль Гасанов (9-0) 25 февраля встретится с опытным соперником Мартином Нгуеном (14-6) в Бангкоке на стадионе Люмпини. Один из лучших ударников в истории ONE, Нгуен стоит на четвертой строчке полулегкого дивизиона ONE. Гасанов, который за свои навыки в грепплинге заслужил прозвище Кобра, занимает пятое место. Бой пройдет в рамках турнира ONE Fight Night 7.

— Нгуен — ваш следующий соперник, он бывший чемпион мира ONE в двух дивизионах. Он хорошо известен своими оверхендами справа и левым хуком. Что вы думаете о его ударной технике?

— Нгуен — разносторонний боец, — отметил Гасанов в интервью ONE. — Он выигрывал у действующего чемпиона в весе 77 кг Кристиана Ли. Нгуен — неожиданный боец, который может ударить, «засабмитить», задушить. Думаю, как оппонент он сильнее, чем мой предыдущий соперник — Ким, который является прямолинейным бойцом. Я заметил, что он хорошо попадает правой рукой и тогда почти наверняка выключает соперников. Он так Мартина Нгуена в их бою и поймал. Но если не попадает правой, то проигрывает бои.

— Недавно Мартин получил коричневый пояс по BJJ и, как известно, он обладает хорошей базовой борцовской подготовкой. Как вы думаете, сможет ли он справиться с вашим грепплингом?

— У меня пурпурный пояс до сих пор, я не проходил аттестацию даже на коричневый пояс, но с 2015 года я всегда боролся с коричневыми и черными поясами. Мартин понимает и грепплинг, и BJJ; я думаю, что он тренируется по обеим дисциплинам. Но я уже 5-6 лет борюсь с черными поясами, и для меня его коричневый пояс — не преграда. Мое преимущество — это атаки и грепплинг. Говорят, что Мартин сам готовится с борцами к нашему бою — понимает, что я с ним буду бороться.

— Вы рассчитываете на досрочную победу в этом поединке?

— У меня никогда нет плана растягивать бой: как только попадается удобный момент, то я делаю свое дело. Бой длится всего 15 минут, за которые может случиться все что угодно — ты можешь лечь в любую секунду. Поэтому, я считаю, надо использовать любой шанс и не оставлять судьям много работы.

— Мартин Нгуен — четвертый номер дивизиона. Что вам даст победа над ним?

— Он чемпион двух весовых категорий. Выиграть такого соперника — это большой шаг в карьере любого бойца. Думаю, если я выиграю этот бой, то руководство ONE и поклонники ММА высоко оценят мою победу. Думаю, что тогда смогу рассчитывать на бой с чемпионом — Танг Каем. Вот кто мне по-настоящему интересен в ММА. Такой бой было бы хорошо провести летом, в июне, если этот бой пройдет без травм.

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