Шамиль Гасанов рассчитывает на поединок за пояс после победы

Шамиль Гасанов / Фото: © ONE Championship

Непобежденный российский боец ММА Шамиль Гасанов (9-0) 25 февраля встретится с опытным соперником Мартином Нгуеном (14-6) в Бангкоке на стадионе Люмпини. Один из лучших ударников в истории ONE, Нгуен стоит на четвертой строчке полулегкого дивизиона ONE. Гасанов, который за свои навыки в грепплинге заслужил прозвище Кобра, занимает пятое место. Бой пройдет в рамках турнира ONE Fight Night 7.