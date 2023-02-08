Бой в Бангкоке может решить судьбу контракта Гамидова в ONE

Кард еженедельных пятничных боев ONE Friday Fights 4 на стадионе Люмпини в Бангкоке пополнился поединком ММА в легчайшем весе (до 65,8 кг), в котором сойдутся россиянин ранее непобежденный проспект Талех Гамидов (6-0) и бразилец Бруно Азеведо (17-3).

Кард еженедельных пятничных боев ONE Friday Fights 4 на стадионе Люмпини в Бангкоке пополнился поединком ММА в легчайшем весе (до 65,8 кг), в котором сойдутся россиянин ранее непобежденный проспект Талех Гамидов (6-0) и бразилец Бруно Азеведо (17-3).

— Я давно слежу за этой лигой, очень хочу подписать долгосрочный контракт с ONE, — сказал Гамидов ONE перед боем.

Последние две победы россиянин одержал досрочно нокаутом и техническим нокаутом. Гамидов выступал в лиге ACA и Eagle FC. В родном Нижнем Новгороде Талех Гамидов возглавляет Федерацию панкратиона и Федерацию грепплинга. Он также является основателем бойцовского клуба «Сталь».

Бразильский ветеран ММА Азеведо — мастер сабмишенов. Он представляет берлинский клуб Spitfire Gym, а также тайский клуб Phuket Fight Club. С 2014 года он шел с серией из 6 побед, пока не проиграл Юнусу Евлоеву в 2017 году в Грозном. В профессиональный спорт он вернулся в прошлом году, одержав победу сабмишеном на турнире в Бразилии.

Гамидов, как и его соперник, подготовку к бою прошел в Таиланде. Местом сборов стал лагерь «Тайгер муай-тай и ММА», популярный у многих спортсменов из России. Пока что Гамидов подписал контракт всего на один бой в ONE. То, как он пройдет испытание против опытного бразильца, определит его дальнейшую судьбу в лиге ONE Championship.

— Я хочу привести эту победу в Нижний Новгород, в свой бойцовский клуб «Сталь» и дать всем моим ученикам огромную мотивацию двигаться вперед! — поделился Талех.

На прошлой неделе сразу три бойца из России — Иван Паршиков, Ильяс Мусаев и Эльбрус Амирханович — выиграли поединки на тайском стадионе. Мусаев и Амирханович забрали бонусы по $10 тысяч за яркое выступление.

Всего в пятничном турнире ONE Friday Fights 4 заявлено десять поединков по кикбоксингу, муай-тай и ММА.

Прямая трансляция ONE Friday Fights 4 на «Матч ТВ» и телеканале «Матч! Боец» начнется 10 февраля в 15:30 по московскому времени.