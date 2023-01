Объявлен кард турнира ONE Fight Night 7: Линекер против Андраде II

Джамал Юсупов, Шамиль Гасанов и Уали Куржев попали в кард турнира ONE Fight Night 7, который включает в себя два поединка за титул чемпиона мира и состязания в четырех видах спорта - ММА, кикбоксинг, муай-тай и сабмишен грэпплинг.

Джамал Юсупов, Шамиль Гасанов и Уали Куржев попали в кард турнира ONE Fight Night 7, который включает в себя два поединка за титул чемпиона мира и состязания в четырех видах спорта - ММА, кикбоксинг, муай-тай и сабмишен грэпплинг.

Матч-реванш за титул чемпиона мира в легчайшем весе ONE (65,8 кг) между Фабрисио Андраде и Джоном Линекером станет хедлайнером вечера на стадионе Люмпини в Бангкоке в пятницу 24 февраля.

В со-главном бою сойдутся спортсмен года ONE по муай-тай Таванчай Саенчай и Джамал Юсупов. Тайская суперзвезда впервые будет защищать свой титул чемпиона мира в полулегком весе ONE (70,3 кг). Юсупов, который занимает второе место в рейтинге дивизиона, идет с чистым рекордом 3-0 в ONE. Но выиграть у Таванчая, который находится на пике формы, перед требовательной тайской публикой будет непросто.

Шамиль Гасанов, занимающий пятую строчку в полулегкой категории ММА (70,3 кг), встретится с четвертым номером Мартином Нгуеном — бывшим чемпионом мира ONE в двух весовых категориях. Нгуен потерял пояс в 2020 году. Гасанов впечатлил фанатов ONE ярким дебютом против Ким Дже Вунга, когда он одержал яркую и быструю победу сабмишеном. Гасанов идет с серией из 13 побед. Поражений в профессиональной карьере на настоящий момент он не имеет.

Россиянин Уали Куржев и норвежец Томми Лангакер встретятся в бою по правилам сабмишен грэпплинга в легком весе. Это будет второй поединок Куржева в ONE. В дебютном бою карда ONE Fight Night 3 он проиграл чемпиону ADCC Кейду Руотоло, который ушел с ринга с поясом чемпиона ONE по сабмишен грэпплингу в легком весе.

Всего в кард ONE Fight Night 7 войдут десять поединков

Джон Линекер против Фабрисио Андраде (ММА, вакантный титул чемпиона ONE в легчайшем весе)

Таванчай Саенчай против Джамала Юсупова (муай-тай, титул чемпиона ONE в полулегком весе)

Мартин Нгуен против Шамиля Гасанова (ММА — полулегкий вес)

Даниэль Келли против Аяки Миуры (грэпплинг на удержание — промежуточный вес 53,9 кг)

Эко Рони Сапутра против Дэнни Кингада (ММА — суперлегкий вес)

Саемпетч Фейртекс против Джанга Ченглонга (кикбоксинг — легчайший вес)

Андрей Стойка против Франческо Хая (кикбоксинг — полутяжелый вес)

Линда Дэрроу против Виктории Соузы (ММА — атомный вес)

Уали Куржев против Томми Лангакера (сабмишен грэпплинг — легкий вес)

Адриан Маттеис против Зеланга Жакси (ММА — соломенный вес)

Прямые трансляции турниров ONE смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.