Объявлен кард турнира ONE Fight Night 7: Линекер против Андраде II

Матч-реванш за титул чемпиона мира в легчайшем весе ONE (65,8 кг) между Фабрисио Андраде и Джоном Линекером станет хедлайнером вечера на стадионе Люмпини в Бангкоке в пятницу 24 февраля.
В со-главном бою сойдутся спортсмен года ONE по муай-тай Таванчай Саенчай и Джамал Юсупов. Тайская суперзвезда впервые будет защищать свой титул чемпиона мира в полулегком весе ONE (70,3 кг). Юсупов, который занимает второе место в рейтинге дивизиона, идет с чистым рекордом 3-0 в ONE. Но выиграть у Таванчая, который находится на пике формы, перед требовательной тайской публикой будет непросто.
Шамиль Гасанов, занимающий пятую строчку в полулегкой категории ММА (70,3 кг), встретится с четвертым номером Мартином Нгуеном — бывшим чемпионом мира ONE в двух весовых категориях. Нгуен потерял пояс в 2020 году. Гасанов впечатлил фанатов ONE ярким дебютом против Ким Дже Вунга, когда он одержал яркую и быструю победу сабмишеном. Гасанов идет с серией из 13 побед. Поражений в профессиональной карьере на настоящий момент он не имеет.
Россиянин Уали Куржев и норвежец Томми Лангакер встретятся в бою по правилам сабмишен грэпплинга в легком весе. Это будет второй поединок Куржева в ONE. В дебютном бою карда ONE Fight Night 3 он проиграл чемпиону ADCC Кейду Руотоло, который ушел с ринга с поясом чемпиона ONE по сабмишен грэпплингу в легком весе.
Всего в кард ONE Fight Night 7 войдут десять поединков
Джон Линекер против Фабрисио Андраде (ММА, вакантный титул чемпиона ONE в легчайшем весе)
Таванчай Саенчай против Джамала Юсупова (муай-тай, титул чемпиона ONE в полулегком весе)
Мартин Нгуен против Шамиля Гасанова (ММА — полулегкий вес)
Даниэль Келли против Аяки Миуры (грэпплинг на удержание — промежуточный вес 53,9 кг)
Эко Рони Сапутра против Дэнни Кингада (ММА — суперлегкий вес)
Саемпетч Фейртекс против Джанга Ченглонга (кикбоксинг — легчайший вес)
Андрей Стойка против Франческо Хая (кикбоксинг — полутяжелый вес)
Линда Дэрроу против Виктории Соузы (ММА — атомный вес)
Уали Куржев против Томми Лангакера (сабмишен грэпплинг — легкий вес)
Адриан Маттеис против Зеланга Жакси (ММА — соломенный вес)
Прямые трансляции турниров ONE смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.