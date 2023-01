«Человек, который не дерется и держит на стопе дивизион более двух лет – это не чемпион» - Малыхин о будущем сопернике в лиге ONE

Лига ONE Championship официально анонсировала следующий бой российского тяжеловеса. Анатолий Малыхин бросит вызов Арджану Бхуллару в бою за титул чемпиона в тяжелом весе.

Самый ожидаемый бой в тяжелом дивизионе ММА промоушена ONE Championship официально назначен. Бой между Малыхиным и Бхулларом станет главном событием турнира ONE Fight Night 8, который состоится 24 марта в Сингапуре.

Этот поединок за объединение поясов между официальным королем дивизиона Бхулларом и временным чемпионом Малыхиным должен раз и навсегда поставить точку в их противостоянии.

Арджан Бхуллар, бывший борец, завоевал титул чемпиона мира ONE в тяжелом весе в мае 2021 года, победив многолетнего лидера тяжеловесов Брендона Вера техническим нокаутом во втором раунде. Он стал первым в истории индийским чемпионом мира ММА и улучшил свой профессиональный рекорд до 11-1. После этой исторической победы боец долго оставался на скамейке запасных. Близкие к нему источники утверждают, что это было связано с разногласиями по контракту.

Тем временем на арене крупнейшей азиатской лиги появился новый сильный игрок — спортсмен команды «Рать» Анатолий Малыхин. В феврале 2022 года на турнире ONE: BAD BLOOD Малыхин разгромил Кирилла Грищенко и завоевал титул временного чемпиона ONE в тяжелом весе. На тот момент все три боя в промоушене он завершил эффектными нокаутами, приковав к себе внимание фанатов ММА со всего мира. Бой за объединение поясов был запланирован на турнир ONE 161, семь месяцев спустя, но травма Бхуллара заставила его сняться и поединок пришлось отложить.

Малыхин заявил, что его соперник несколько раз подписывал контракт, но по разным причинам не доходил до клетки.

— Я считаю, что человек, который не дерется и держит на стопе дивизион уже более двух лет — это не чемпион, — заявил он.

В отсутствие Бхуллара российский атлет не стал сидеть на месте. В декабре 2022 года на турнире ONE Fight Night 5 Анатолий Малыхин нокаутировав Ренье де Риддера и завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии ONE. Эта яркая победа в главном бою вечера довела общий рекорд Малыхина до 11-0 и принесла ему награду «Спортсмен года в ММА» лиги ONE Championship. Приятным стимулом для дальнейших тренировок стала сумма в $200 тысяч — столько Малыхин заработал бонусами за яркие выступления в 2022 году.

Теперь Малыхин стремится забрать пояс у Бхуллара, чтобы стать бесспорным обладателем чемпионского титула ONE в двух дивизионах. По славам россиянина, победа в этом турнире сделает его «абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, и мы снимем все вопросы, если они у кого-то остались».