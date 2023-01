Пять причин посмотреть ONE Fight Night 6: Супербон vs Аллазов

Первый турнир ONE Championship в 2023 году пройдет в Бангкоке 13 января, куда лига возвращается после двухлетнего перерыва лига. Кард наполнен высокорейтинговыми поединками, включая три боя за чемпионский титул, исторический суперфайт по смешанным правилам и возвращение в ринг нескольких мегазвёзд ONE.

Кард турнира ONE Fight Night 6, который будет транслироваться в России ранним утром 14 января, дает шанс поклонникам разных видов единоборств поболеть за своих спортсменов, потому что в него включены поединки по всем четырем спортивным дисциплинам ONE — тайскому боксу, грепплингу, кикбоксингу и ММА.

#1 Бой за титул чемпиона мира по кикбоксингу в полулегком весе

После 10 месяцев ожидания состоится бой в весе до 70,3 кг, где действующий чемпион Супербон Сингха Мовинн проведет защиту пояса против главного челленджера Чингиза Аллазова. Поединок Супербона против Аллазова дважды должен был стать главным событием турниров в 2022 году, но травмы и болезни привели к переносу сроков.

К поединку оба спортсмена подходят на пике формы: тайский боец идет с серией из двенадцати побед. Что касается Аллазова — болельщики все еще помнят его впечатляющую победу в гран-при по кикбоксингу (ONE Featherweight Kickboxing World Grand Prix). Тогда 29-летний боец доминировал во всех трех раундах турнира, стал обладателем престижного серебряного пояса и заработал право на поединок за золотой пояс Суперобона.

#2 Два со-главных боя за чемпионские титулы

Кард ONE Fight Night 6 включает в себя сразу два со-главных боя. Сначала феномен BJJ Майки Мусумечи в первый раз проведет защиту титула чемпиона мира по грепплингу в наилегчайшем весе ONE (до 61,2 кг). Его соперник — чемпион мира по боевому самбо 2022 года Гантумур Баяндуурен. Этот бой — очередной раунд в серии противостояния между джиу-джитсу и самбо в ринге ONE.

Во втором бою высокоскоростной ударник из Таиланда Суперлек Киатму9 сразится с энергичным испанцем Даниэлем Пуэртасом в бою за вакантный титул чемпиона мира по кикбоксингу в наилегчайшем весе ONE. Благодаря динамичным ударам и искусной технике перемещения Суперлека с одной стороны, а также громовой мощи и дерзкому стилю Пуэртаса с другой, поединок обречен стать спортивным триллером, который будет держать зрителей в напряжении до самого конца.

#3 Возмездие Екатерины Вандарьевой

Эффектная блондинка Екатерина Вандарьева возвращается в ринг после почти годового перерыва с огромным желанием наказать соперницу Анну Ярунсак. Обе спортсменки впервые выступят после длительного перерыва. Их прошлый бой вызвал резонанс в мире единоборств: в январе 2022 года Анна одержала тяжелую победу раздельным решением судей над Екатериной, но этот результат вызвал недовольство и у зрителей на арене, и у болельщиков в соцсетях. Впервые в истории ONE президент промоушена Чатри Ситйодтонг вручил $50 тысяч бонуса проигравшему бойцу — Вандарьевой.

Анна Ярунсак сохранила чистый рекорд в ONE, но у многих болельщиков остались вопросы по поводы легитимности ее победы. Она намерена исправить ситуацию в матче-реванше и развеять все сомнения на свой счет. По собственному признанию, после победы на нее обрушилась волна хейта в соцсетях именно со стороны тайских болельщиков. Ей будет особенно важно одержать победу перед ними на стадионе в Бангкоке, откуда она родом.

Вандарьева долго восстанавливалась после прошлого боя — оказалось, что у нее была сломана в двух местах рука. Она сменила тренера и за год прошла огонь и воду в знаменитом зале Андрея Гридина, где тренируется и чемпион ONE Роман Крыкля, и челленджер главного боя вечера Чингиз Аллазов. Екатерина — трёхкратная чемпионка мира по муай-тай. В этот раз она не хочет оставлять решение на волю судьям: «Моя стратегия на бой — выйти и сделать свое дело так, как нужно мне».

#4 Первый женский суперфайт ONE по смешанным правилам

Первый женский супербой по смешанным правилам войдет в историю ONE. Стемп Фэйртекс и Анисса Мексен сойдутся в бою из четырех раундов, где будут чередоваться правила муай-тай и ММА. Стемп будет выступать на домашней территории перед любящей ее публикой. В ее послужном списке — титулы чемпионки мира по версии ONE в кикбоксинге и муай-тай, а сейчас она является претенденткой № 1 в атомном весе ММА. Ей хочется победить соперницу, но это будет сложной задачей. Анисса Мексен — семикратная чемпионка мира по кикбоксингу и муай-тай, обладающая потрясающим профессиональным рекордом 103-5.

#5 Возвращение Родтанга Джитмуангона

Родтанг Джитмуангнон, мировая суперзвезда муай-тай, постарается громко заявить о себе во втором поединке по кикбоксингу в ринге ONE. Непобежденный во всех 12 боях, проведенных под эгидой ONE, он удерживает чемпионский пояс по муай-тай в наилегчайшем весе.

Он будет пытаться продлить победную серию, чтобы приблизиться к шансу на бой за второй чемпионский титул. Его сопернику из Китая Джидуо Йибу придется непросто: Родтанг очень популярен на родине благодаря ставшему легендарным железному подбородку, сокрушительной силе рук и ног, которая подкрепляется неподражаемой артистичной и даже немного развязной манере ведения боя.

Прямые трансляции с боями ONE Fight Night 6 можно увидеть в эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч! Боец» 14 января в 3:55 по московскому времени.