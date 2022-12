Алаверди Рамазанов – хедлайнер исторического турнира ONE Lumpinee 1 в Бангкоке

Поединок россиянина Алаверди Рамазанова и тайского чемпиона Нонг-О Гайянгадао возглавит первый турнир, который ONE Championship проведет на стадионе Люмпини – главной мировой арене тайского бокса.

Изначально бой между Рамазановым и Нонг-О был запланирован на 13 января в рамках трансляции ONE Fight Night 6, но теперь он состоится 20 января. Этим боем ONE откроет серию из 52 турниров на исторической арене Бангкока.

Фото: © ONE

Нонг-О Гайянгадао, действующий чемпион ONE по муай-тай в легчайшем весе, будет защищать титул против Алаверди Рамазанова на турнире ONE Lumpinee 1. За много лет выступлений на этом стадионе Нонг-О заслужил статус живой легенды. Именно здесь он провел главные бои в своей карьере. До подписания в ONE Нонг-О забрал титулы чемпиона мира Lumpinee Stadium в четырех дивизионах. Он не раз получал звание «Боец года». В последний раз он переступал через канаты Люмпини восемь лет назад. Нонг-О находится идет с серией из девяти побед, причем последние четыре боя он выиграл нокаутом/техническим нокаутом. Он будет стремиться продлить свою разрушительную победную серию и сохранить пояс.

Алаверди Рамазанов — бывший чемпион мира по кикбоксингу в легчайшем весе по версии ONE. 27-летний боец из Дагестана провел под эгидой ONE девять боев, из которых шесть окончились победой, и 3 — поражением. В последнее время он одержал несколько побед подряд, в том числе над Понгсири ПК. Саенчаем и Капитаном Петчиинди. Он известен своим необычным стилем и сокрушительными ударами.

Фото: © ONE

Рамазанов — опытные боец, но ему предстоит непростая задача — попытаться одолеть легендарного соперника на его территории. Его задача – удивить публику и попытаться укрепить свои позиции. Вызов Нонг-О — одно из самых серьезных заявлений в карьере россиянина.

ONE планирует инвестировать около $100 миллионов в мировую индустрию муай-тай в ближайшие годы. Под брендом Road To ONE объединяется мощная сеть крупнейших промоутеров муай-тай в мире. Прямая трансляция поединков будет осуществляться в 154 страны, начиная с января 2023 года каждую пятницу. Чтобы улучшить положение бойцов стиля муай-тай и сделать систему более справедливой, ONE будет платить самый высокие гонорары за день выступления.