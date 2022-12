Бонусы ONE 164 в Маниле - $50 000 Тагиру Халилову

Четыре спортсмена получили премии в размере 50 тысяч долларов за выступление на ONE 164: Pacio vs. Brooks. Среди них – россиянин Тагир Халилов.

Четыре спортсмена получили премии в размере 50 тысяч долларов за выступление на ONE 164: Pacio vs. Brooks. Среди них – россиянин Тагир Халилов.

Боец муай-тай из Екатеринбурга стал первым спортсменом турнира ONE 164, который сорвал призовой куш от генерального директора ONE Championship Чатри Ситйодтонга. Халилов был отмечен за феноменальное выступление против новичка промоушена Чорфаха Тор Сангтинной. Апперкот, благодаря которому россиянин отправил тайского соперника на канвас в первом раунде, стал, пожалуй, самым ярким финишем турнира на арене Mall of Asia в Маниле.

Фото: © ONE

— Я думаю, что президент ONE дал мне бонус за то, что у нас с первого раунда пошла такая перестрелка, заруба с противником. Таец начал очень сильно, и я ответил ему тем же, — сказал Халилов после боя. — Я шел на этот бой не за бонусом, а для того, чтобы красиво победить и закрепиться в организации. Мой соперник был настроен решительно, он уверенно шел в размен, но я был четче и лучше чувствовал тайминг. Поэтому я смог одолеть его досрочно в первом раунде. Я сразу понял, что это типичный таец, что он будет идти в клинч и бить ногами. Я заряжался на работу руками со своей стороны.

Заявить громко о себе на этот раз Халилову было просто необходимо: в своем дебютном бою в ONE в декабре 2021 года он проиграл чемпиону мира по муай-тай в наилегчайшем весе Родтангу (ONE Super Series по кикбоксингу в карде ONE: FISTS OF FURY). Во втором поединке, уже по правилам муай-тай, Тагир провел три захватывающих раунда против канадско-боснийской восходящей звезды ONE Дениса Пурича на турнире ONE 162 в октябре 2022 года. Судьи вынесли решение в пользу Пурича.

Халилов считает, что на его новый результат сильно повлияло выделенное на подготовку время — впервые он вышел в ринг ONE после полноценного подготовительного лагеря:

Фото: © ONE

— До этого я два раза выходил на коротком уведомлении — неделя, максимум 10 дней. На это раз у меня было на подготовку полтора месяца, и вы все увидели результат.

Следующий вызов для Халилова — бой с чемпионом Родтангом. В новом году ONE Championship начинает турниры на стадионе Люмпини — легендарном для каждого любителя муай-тай. Бой с чемпионом в сердце Бангкока стал бы для Халилова новым шагом в его спортивной карьере:

— Сначала я хочу поставить точку в противостоянии с Денисом Пуричем. Я не считаю, что явно проиграл в прошлом бою. Рефери сработал своеобразно и засчитал мне нокдаун. Я хочу наказать Дениса Пурича, а затем, если организация даст возможность, сразиться с Родтангом. Я хочу быть номером один, быть чемпионом организации ONE Championship.

Интересно, что после выигрыша у Халилова, Пурич находясь в ринге незамедлительно вызвал Родтанга на бой. Кто же из двух соперников окажется в ринге с чемпионом первым — Пурич или Халилов?