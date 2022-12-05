Новый пояс чемпиона и бонус в $100 тысяч – триумф Малыхина

На турнире ONE Fight Night 5 Анатолий Малыхин выиграл титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, забив в первом раунде голландца Ренира Де Риддера (16-1). За яркое выступление он получил двойной бонус размером в $100 тысяч от президента лиги ONE Championship.

На турнире ONE Fight Night 5 Анатолий Малыхин выиграл титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, забив в первом раунде голландца Ренира Де Риддера (16-1). За яркое выступление он получил двойной бонус размером в $100 тысяч от президента лиги ONE Championship.

Победа в первом раунде

— Де Риддер вывел меня на новый уровень, — признался Малыхин после боя. — Так как я готовился к нему, я не готовился ни к одному сопернику в своей карьере.

Малыхин спустился из тяжелого дивизиона в полутяжи, чтобы встретится с непобежденным на тот момент Де Риддером.

На пресс-конференции перед боем оппонент Малыхина назвал россиянина не настоящим чемпионом, намекая на то, что пояс короля тяжелого дивизиона, который Малыхин выиграл нокаутом у Кирилла Грищенко в феврале 2022 года, — временный. Но стоит учитывать, что обладатель основного пояса — Аржан Бхуллар не выступает в лиге уже около двух лет. Организаторы ONE Championship ввели временный пояс, потому что Бхуллар отклонял многочисленные предложения о защите титула чемпиона среди тяжеловесов.

В ответ на комментарий Де Риддера боец команды «Рать» продемонстрировал свой бицепс, объяснив голландскому сопернику, что с его помощью он отправит его спать в первом раунде.

Фото: © Пресс-служба команды «Рать»

Предсказание Малыхина сбылось: рефери Оливер Кост остановил бой на отметке 4:35 первого раунда. Судьи присудили победу нокаутом Анатолию Малыхину.

Теперь Малыхин владеет титулами в двух дивизионах — как чемпион ONE Championship в полутяжелом весе и как временный чемпион в тяжелом весе. Это поражение стало первым в профессиональной карьере де Риддера, одержавшего семь побед в ONE Championship. Россиянин еще раз подтвердил, что является обладателем не только выдающихся навыков вольной борьбы, но и парой самых опасных кулаков дивизиона.

Впечатленный ярким выступлением Анатолия президент ONE Championship Чатри Ситиодтонг выплатил бойцу не обычные $50 тысяч бонуса за яркое выступление, а двойную ставку — $ 100 тысяч. Глава лиги уверенно заявил, что, по его мнению, Малыхин на сегодняшний день — самый интересный и сильный тяжеловес в мире.

Бхуллар или опять Де Риддер — что дальше?

Как и стоило ожидать, Арджан Бхуллар не замедлил отреагировать на победу россиянина. В своих соцсетях он написал, что Малыхин не является чемпионом в двух весовых категориях.

На что Анатолий отреагировал в своей привычной манере, назвав Бхуллара просто «курицей, которая много кудахчет». В интервью после боя Малыхин сделал заявление по поводу Бхуллара:

— Он не заслуживает боя со мной, он не заслуживает быть в лучшей организации мира. Здесь не место трусам, ONE Championship — место для смелых бойцов. Я проведу следующий бой в 93 кг.

В ONE Championship 93 кг — это средний вес. И королем дивизиона остается только что побежденный Малыхиным соперник — Ринер Де Риддер. Во время интервью после боя Малыхин намекнул, что может опуститься в средний вес, чтобы забрать второй титул Де Риддера, хотя на горизонте маячит объединительный поединок против Арджана Бхуллара.

Россиянин, который, по собственному признанию, легко спустился в полутяжелый вес (102.1 кг) из тяжелого (120.2 кг), готов спускаться в вес ниже:

— Я теперь хочу владеть тремя поясами. Пускай они будут осторожны со мной. Готов к любым вызовам — я здесь, чтобы делать шоу.

После турнира в Маниле Малыхин остается непобежденным бойцом. Его новый рекорд — 12-0. Четыре победы из этого списка были одержаны в ринге ONE Championship.