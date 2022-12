За кого болеть на ONE Fight Night 5: Малыхин, Рамазанов, Гафуров

Кард ONE Fight Night 5: Де Риддер против Малыхина включает в себя три поединка с участием бойцов из России. Турнир состоится 2 декабря в Маниле на арене Mall of Asia.

Анатолий Малыхин против Ренира Де Риддера

Главное событие вечера на этой неделе, когда ONE Championship вернется в Манилу, — бой непобежденных чемпионов мира: короля двух дивизионов Ренира Де Риддера и временного чемпиона мира ONE в тяжелом весе Анатолия Малыхина. На кону — пояс чемпиона мира ONE в полутяжелом весе.

Анатолий Малыхин быстро поднялся по карьерной лестнице в ONE Championship. Его отличительные черты — впечатляющие борцовские навыки в сочетании с сокрушительной силой удара. Малыхин с детства занимается вольной борьбой. В его активе — медали за национальные и международные соревнования и звание мастера спорта по вольной борьбе. Придя в ММА в зрелом возрасте, Малыхин научился хорошо использовать свою физическую силу, выносливость, четко отработанные тейкдауны и тяжелые кулаки в новом виде спорта. В феврале 2022 года Малыхин встретился с Кириллом Грищенко в бою за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии ONE. Малыхин победил белорусского противника во втором раунде и завоевал золото.

Хотя Малыхин и Де Риддер говорили о том, что в будущем они могут встретиться друг с другом, мало кто ожидал, что это произойдет так скоро. Однако отказ Арджана Бхуллара от запланированного объединительного поединка за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии ONE оставил график россиянина свободным. И когда ему предложили сразиться с Де Риддером в более низкой весовой категории, он решил, что эту возможность не стоит упускать.

Мурад Рамазанов против Роберто Солдича

Бой в полусреднем весе ONE (до 83,9 кг) между агрессивным проспектом из России Мурадом Рамазановым и польским дебютантом лиги Роберто Солдичом пройдет в главном карде по правилам ММА. Солдич — бывший чемпион серьезной европейской организации KSW в двух весовых категориях. Его задача — громко заявить о себе в крупнейшем азиатским промоушене и подпортить безупречный рекорд Рамазанова — 11:0. Три победы были одержаны под эгидой ONE.

— Он никогда не сталкивался с таким как я, — заявил в интервью ONE Робокоп, который известен своими феноменальными ударами и мощью. Из своих 20 побед он 17 одержал нокаутом.

Рамазанов — продукт элитной борцовской школы Дагестана, борец мирового класса.

— Рамазанов имеет общий счет 11-0, 3-0 в ONE Championship. Это хорошо для меня. Я не хочу принимать легкие бои. Мне нужны хорошие бои, чтобы люди увидели, чем я отличаюсь от других бойцов, — считает Солдич.

На кону для обоих — перспектива на бой за титул чемпиона мира. Рамазанов уверен, что Солдич — очередная ступень в его пути на вершину дивизиона:

— Я думаю, что заслужил право на бой за титул чемпиона мира после победы над Зебазтианом Кадестамом, но если руководство ONE решило, что мне нужно побить еще одного парня на пути к вершине, то это нормально. Думаю, еще один бой, и я получу бой за титул.

Марат Гафуров против Тая Руотоло

Бывший чемпион ONE Марат Гафуров встретится в промежуточном весе (180 ф. или 81,6 кг) с Таем Руотоло из США в бою по правилам сабмишен грепплинга. Бой пройдет в предварительном карде.

19-летний калифорниец — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Впервые он выступил под эгидой ONE в мае этого года. На турнире ONE 157 он победил претендента на звание чемпиона ММА и пятикратного чемпиона EBI по грепплингу Гарри «Убийцу львов» Тонона фирменным удушающим приемом всего за 97 секунд.

Его противник — дагестанец Марат Кобра Гафуров — один из самых грозных борцов Дагестана, который в том числе и прекрасно владеет приемами бразильского джиу-джитсу. Он обладатель черного пояса по BJJ, завоевавший титулы чемпиона мира FILA по грепплингу и панкратиону, а также несколько золотых медалей российского ADCC и чемпионатов Дагестана по BJJ.

Гафуров — четырехкратный чемпион мира ONE в полулегком весе (до 70,3 кг), который более половины из своих 19-ти профессиональных побед в ММА одержал сабмишенами. Невероятно, но дагестанец выиграл свои первые шесть поединков в лиге при помощи удушающего приема.

В бою с Гафуровым Руотоло попытается одержать свою вторую подряд победу в ONE и по возможности заработать еще один бонус в $50 000 от президента ONE. Гафурову же просто необходимо реабилитироваться после поражения во втором в истории ONE поединке по сабмишен грепплингу на турнире ONE: KINGS OF COURAGE в январе 2018 года. Тогда россиянин получил поражение от японской легенды Шиньи Аоки через удушение. Теперь у 38-летней Кобры есть шанс искупить свою вину, и победа над Руотоло может привести его к поединку за титул чемпиона мира.

Телеканал «Матч! Боец» покажет турнир в прямом эфире