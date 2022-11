Анатолий Малыхин против Рейнира Де Риддера – битва чемпионов в Маниле

Обладатель временного пояса тяжелого дивизиона ONE Анатолий Малыхин спустился в полутяжелый вес, чтобы 2 декабря бросить вызов чемпиону дивизиона Рейниру Де Риддеру. Удастся ли россиянину стать обладателем двух поясов?

Бой между двумя непобежденными бойцами ММА — хедлайнер карда ONE Fight Night 5 на арене Mall of Asia в Маниле, Филиппины. Не имеющий поражений (11-0) Анатолий Малыхин, скорее всего, надеялся на объединительный титульный поединок с чемпионом мира ONE в тяжелом весе Арджаном Бхулларом. Но после того как их запланированная на сентябрь встреча сорвалась, россиянин принял предложение о бое в другой весовой категории.

— Ко мне подошли мэтчмейкеры на турнире и предложили бой, но у меня был довольно большой вес на тот момент. Мы взяли пару дней с командой, посовещались. В итоге мы приняли бой и решили гонять вес, — сказал Малыхин. — Мне интересны такие вызовы. Де Риддер — прекрасный боец, отличный спортсмен. Я буду рад разделить с ним ринг.

Малыхин уже трижды одерживал победы нокаутом в полутяжелом весе. Если Малыхину удастся обыграть голландского грепплера, то он станет одним из редких бойцов, обладающих поясами двух дивизионов. Именно к этой элитной категории сейчас уже относится его противник Де Риддер.

Голландец возглавляет средний и полутяжелый дивизионы ONE. Его рекорд — 16 побед и ноль поражений. Из них — 7 побед подряд в ONE и 4 победы в боях за чемпионский титул. Сильная сторона Де Риддера — высококлассный грепплинг. Он обладает черным поясом по бразильскому джиу-джицу и дзюдо. Свой путь к вершине он расчищал через поединки с сильнейшими бойцами лиги, включая бывшего обладателя титула в двух дивизионах Аунг Ла Н Санга, действующего короля полусреднего веса Кямрана Аббасова и бывшего чемпиона в среднем весе Виталия Бигдаша. Это будет его первая защита титула в полутяжелом весе.

Сильная сторона Голландского рыцаря Де Риддера — перевод в партер, но здесь Малыхин может его встретить своей вольной борьбой. У Де Риддера отличные шансы в стойке, но опасность со стороны россиянина — сокрушительная нокаутирующая сила его ударов.

Для Де Риддера победа в Маниле может иметь символическое значение:

— Это своего рода полный круг, потому что мой первый бой в ONE состоялся в Маниле, так что будет здорово вернуться туда, — сказал он на пресс-конференции ONE.

Но кроме этого, поединок 2 декабря может открыть перед Де Риддером возможность сразиться за пояс в тяжелом весе и получить свой третий чемпионский титул.

Де Риддер находится в хорошей форме: на его счету пять сабмишенов в семи выступлениях в ONE и два мировых титула. Но у Малыхина есть особый талант — останавливать бои досрочно. Удастся ли ему это сделать и в этот раз? Он уверен, что это возможно:

— Думаю, я закончу бой до второго раунда. Я буду охотиться за его головой, буду преследовать его, буду бить. Наверняка он будет вязаться, попытается навязать борьбу, но я буду разрывать его захват. Буду бить его в корпус, по голове, буду больно бить. Думаю, он не пройдет всю дистанцию.

Станет ли россиянин чемпионом ONE в двух дивизионах, или же голландец сохранит свой пояс и вдобавок получит шанс на золото тяжёлого дивизиона мы узнаем уже 2 декабря во время прямой трансляции из Манилы.