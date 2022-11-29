Махачев о победе Изагахмаева и уровне ONE

Чемпион UFC Ислам Махачев высказался после поездки в Сингапур на турнир ONE 163.

Российский легковес на прошлой неделе посетил Сингапур в составе команды Сайгида Изагахмаева, который встретился на турнире ONE 163 с японским мастером сабмишенов Шиньей Аоки. Изагахмаев остановил соперника на отметке 1:26 первого раунда и выиграл бой техническим нокаутом.

— Я считаю, что Сайгид выиграл и за счет хорошей подготовки, и за счет мотивации — он настроен на пояс и, думаю, его никто не остановит, — приводит слова Махачева ONE.

Изагахмаев выступает в легком дивизионе ONE Championship с января 2022 года и уже провел три боя в рамках организации. Чемпионом его дивизиона сейчас является 24-летний Кристиан Ли, который за день до победы россиянина поднялся в полусредний дивизион и в главном бою турнира ONE Fight Night 4 забрал пояс у Кямрана Аббасова.

Камран Аббасов / Фото: © ONE

Махачев не исключает, что Ли с умыслом поднялся в полусредний вес:

— Мне кажется, он видит, что в его весе напролом идет Сайгид и он заберет у Кристиана пояс. Думаю, поэтому он и поднялся в полусредний вес к Аббасову, чтобы оставаться чемпионом ONE.

Кристиан Ли / Фото: © ONE

Чемпион UFC признает таланты Ли, но не думает, что они ему помогут против российских спортсменов:

— Не зря этот парень — чемпион в двух весовых категориях, но следующие два боя будут для него самыми тяжелыми в его карьере. Сайгид Изагахмаев и Мурад Рамазанов оставят его без поясов очень скоро, что бы он этого не хотел.

Мурад Рамазанов — российский боец MMA, который выступает в ONE в полусреднем весе. 2 декабря он встретится с Роберто Солдичем — бывшим чемпионом PFL в двух дивизионах на турнире ONE Fight Night 5 в Маниле.