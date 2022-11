Кямран Аббасов – причины поражения на ONE Fight Night 4

Аббасов больше не является чемпионом ONE Championship в полусреднем весе. Какое будущее ждет его в лиге?

Турнир ONE Fight Night 4 стал сложным испытанием для бойца ММА Кямрана Аббасова: он потерял пояс еще до начала поединка, а по окончании боя вакантный пояс забрал молодой оппонент из более легкого дивизиона, выиграв техническим нокаутом.

Битва чемпионов Кямрана Аббасова и Кристиана Ли возглавила главный кард турнира ONE Fight Night 4 в Сингапуре. После того как Аббасов накануне не смог пройти гидрационный тест (обязательный в ONE тест бойцов на уровень жидкости в организме), а затем — уложиться в весовые рамки полусредней категории (83,9 кг), оба соперника приняли решение согласиться на бой в промежуточном весе до 186, 25 фунтов (84,5 кг).

По правилам ONE Аббасов лишился титула чемпиона мира и пояс был объявлен вакантным еще до начала боя. Оппонент Кристиан Ли, который на тот момент стоял во главе легкого дивизиона, стал единоличным обладателям шанса завоевать пояс, что он и сделал.

Кристиан Ли / Фото: © ONE

В первом раунде соперники яростно противостояли друг другу, и Аббасов чуть не остановил Ли досрочно, повалив его мощным левым хуком, а затем обрушив на него каскад из тяжелых ударов. Ли смог не только выстоять, но и повалить соперника и закончить раунд в верхней позиции. Во втором раунде сингапурец взвинтил темп, смешивая тейкдауны с опасными ударами. В третьем раунде Ли и Аббасов безжалостно обменивались ударами — россиянина из носа пошла кровь, он пропускал в боксерских разменах. В четвертом раунде Ли не сбавлял скорость, добавив многочисленные удары по ногам. Далее он подключил локти, на которые Аббасов не смог ответить, повалил бывшего чемпиона на канвас и из верхней позиции обрушил на него град ударов. Рефери Херб Дин вмешался и остановил поединок на отметке 4:20 четвертого раунда.

Благодаря этой победе Кристиан Ли стал чемпионом мира в двух дивизионах ONE, легкого и полусреднего. Его общий рекорд 17-4 включает бои в трех весовых категориях. 24-летний Ли победил ярким техническим нокаутом в четвертом раунде. Это выступление принесло ему не только титул, но и $50 000 бонуса от президента лиги.

Сам Ли признался, что бой с россиянином был самым тяжелым в его карьере и ему пришлось собрать в кулак всю свою волю. Аббасов, в свою очередь, признался, что в этот раз весогонка была особенно сложной:

— Мне тяжело давались последние килограммы — я не гонял вес на 84 кг уже два года: то соперника не было, то травму получил, то пандемия. Я набрал вес, и мне приходится за это платить сполна.

Камран Аббасов / Фото: © ONE

Аббасов признался, что за полтора месяца ему пришлось сбросить 19 кг — это был тяжелый процесс. В итоге перевес в 150 грамм лишил его пояса. Это не могло не сказаться на настрое бойца:

— Во время нашего боя титул был уже вакантным, то есть для меня этот бой стал обычным, а для Кристиана — титульным. Это сказалось в бою вдобавок к весогонке. Я не собираюсь в будущем драться на 93 кг, так что мой главный урок из этого боя — держать вес.

Российский боец хочет получить реванш с Ли как можно скорее и вернуть себе титул чемпиона:

— Я надеюсь, что организация даст мне реванш. Много людей смотрело этот бой, он вызвал большой интерес. Если руководство ONE даст мне незамедлительный реванш, мы соберем еще больше зрителей.

Но заинтересован ли новый чемпион полусреднего веса в реванше с Аббасовым? В интервью ONE он сказал, что сейчас он будет следить за противостоянием новичка ONE, бывшего чемпиона PFL в двух весовых категориях Роберто Солдича и небитого россиянина Мурада Рамазанова. Их бой состоится 2 декабря в Маниле на турнире ONE Fight Night 5.

Кристиана Ли ждут интересные времена в обоих дивизионах: в полусреднем его внимания хотят Рамазанов, Солдич и Аббасов, а в легком — стремительно движется вверх Изагахмаев.