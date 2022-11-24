Чемпион ONE Championship хочет драться с Махачевым

Чемпион ONE Championship в двух дивизионах Кристиан Ли (17-4) заявил о желании сразиться с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

— Я видел видео, где Ислам Махачев вызывал меня на бой, — сказал 24-летний спортсмен после победы в турнире ONE Fight Night 4 в Сингапуре. — Он пригласил меня в UFC, чтобы сразиться с ним за титул чемпиона в легком весе. Я бы с удовольствием провел этот бой. Давайте сделаем это. Чемпион UFC в легком весе против чемпиона ONE Championship. Давайте посмотрим, кто на самом деле лучший легковес в мире.

24-летний Ли победил Кямрана Аббасова (23-6) техническим нокаутом в четвертом раунде и завоевал титул чемпиона в полусреднем весе. Теперь Ли — обладатель чемпионских поясов ONE в легком и полусреднем весе.

Махачев ответил, что Кристиану «лучше сосредоточиться на следующем претенденте, Сайгиде Изагахмаеве, и тогда мы увидим, насколько ты хорош».

Ислам Махачев в последний раз выходил в октагон в октябре этого года на турнире UFC 280, где он победил Чарльза Оливейру удушающим приемом во втором раунде. На его счету 23 победы и одно поражение. В Сингапур чемпион прилетел, чтобы поддержать одноклубника Сайгида Изагахмаева, который в карде ONE 163 выступил против Шинья Аоки. Россиянин выиграл в первом раунде техническим нокаутом.

На заявление Ли о том, что он является лучшим легковесом мира, новый чемпион UFC ответил следующим образом:

— Кристиан Ли говорит, что он лучший легковес мира. Пусть приходит в UFC, и там мы покажем ему его уровень.

Ли уверен, что каждый говорит сам за себя, но турнир между чемпионами двух промоушенов мог бы разрешить этот спор:

— Вы спрашиваете меня как чемпиона ONE, а Ислама — как чемпиона UFC в легком весе. Конечно, каждый из нас скажет, что он лучший в мире. Поэтому единственный способ решить это — столкнуть нас в клетке и провести бой в рамках кросс-промоушена. Тогда и посмотрим, кто из нас лучше.