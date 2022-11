Турниры ONE Championship – за кого болеть на этой неделе?

На этой неделе лига ONE Championship проведет два турнира — ONE 163 и ONE Fight Night 4. На крытом стадионе Сингапура выступят четыре представителя из России.

Одна из крупнейших мировых лиг — ONE Championship проведет два турнира 18 и 19 ноября, где выступят 42 спортсмена из 19 стран мира. В программе — четыре боя за мировое золото, поединки по ММА, муай-тай, кикбоксингу и сабмишен грепплингу.

ONE 163 — Сайгид Изагахмаев

Японский мастер сабмишенов и звезда мирового грепплинга Шинья Аоки (47-10) будет противостоять Сайгиду Изагахмаеву (21-2), который, по мнению Хабиба Нурмагомедова, имеет все шансы стать новым чемпионом ONE в легкой весовой категории. В интервью ONE 28-летний Изагахмаев заявил, что он готов отправить Аоки на пенсию. Он бросил вызов 39-летней легенде после победы на турнире ONE 161 в сентябре. Недавно Изагахмаев прислал сопернику видеообращение, в котором выразил свое уважение, но в то же время не оставил сомнений в исходе их поединка:

— Я рад драться с Шинья Аоки. Аоки — это легенда нашего спорта. Еще когда я в школе учился, я смотрел его бои. Но при всем уважении к нему, я отправлю его на пенсию.

Оба поединка, проведенных под эгидой ONE, закончились уверенной победой россиянина. Он выступает за команду Eagles MMA и по мнению Хабиба Нурмагомедова является сильнейшим легковесом в команде.

— Если Сайгид его нокаутирует или финиширует в партере, то, думаю, следующий бой он должен провести за титул, — прокомментировал Хабиб. — Есть очень большая вероятность, что в первой половине 2023 года Сайгид подерется за титул.

Анатолий Малыхин / Фото: © ONE Championship

Нынешний временный чемпион ONE в тяжелом весе Анатолий Малыхин разделяет мнение Нурмагомедова:

— Я тренируюсь сейчас с Сайгидом. Ему за его труд воздастся. Сайгид один их тех, кто свое дело любит. Он каждый день в зале, он мотивирован. Я рад, что у меня есть такой друг. Думаю, что в 2023 году нас ждет новый чемпион, и это будет Сайгид.

ONE Fight Night 4: Кямран Аббасов, Владимир Кузьмин, Мария Молчанова

В главном бою турнира 18 ноября встретятся два чемпиона — Кямран Аббасов (23-5), который удерживает пояс полусреднего дивизиона и чемпион в легкой весовой категории Кристиан Ли (16-4). Знатоки ММА оценивают, насколько легко станет для Ли адаптация к более тяжелой весовой категории и сможет ли 24-летний спортсмен стать самым молодым в истории ONE обладателем двух поясов.

Камран Аббасов / Фото: © ONE

Аббасов и сам пытался подняться в более высокую весовую категорию, но потерпел поражение: в феврале он пытался забрать пояс у чемпиона ONE в среднем весе Рейнера де Риддера (16-0). В декабре Анатолий Малыхин спустится на дивизион ниже, чтобы в битве чемпионов попытаться войти в элитную лигу чемпионов двух дивизионов. Уверенно чувствующий себя в партере Аббасов, который обладает выдающимися навыками греко-римской борьбы, уверен в своих силах против виртуозного ударника Ли:

— Я не ограничиваюсь борьбой — если Кристиан захочет обменяться ударами, то пожалуйста. Это мы любим. А если захочет побороться, то можно и поплавать на глубине — посмотрим, у кого сколько кислорода.

В предварительном карде британский боец муай-тай Джонатан Хаггерти поднимется в легчайший вес, чтобы встретиться с россиянином Владимиром Кузьминым. Хаггерти — бывший чемпион ONE и претендент номер один в наилегчайшем весе, но сможет ли он одолеть Кузьмина в новой для него весовой категории?

— Он скоростной и разнообразный боец, очень техничный. Думаю, он недооценивает меня и это его главная ошибка. Он был чемпионом в другом весе и думает, что также опасен в этом весе, но это не так, — считает Кузьмин. — Идеально было бы нокаутировать его в первом или втором раунде, может быть, так и произойдет, но я настраиваюсь на полный поединок.

Россиянка Мария Молчанова проведет дебют в ONE против американки Даниэллы Келли в атомном весе по сабмишен грепплингу.

34-летняя летняя россиянка — одно из последних пополнений в постоянно растущем реестре бойцов ONE Championship. Молчанова выиграла восемь чемпионатов России по самбо, первый из них — в 2010 году. Мария — четырехкратная чемпионка Европы и мира по самбо.