ONE Fight Night 4: сможет ли Кристиан Ли забрать два пояса?

Бой короля полусреднего дивизиона Кямрана Аббасова против чемпиона Кристиана Ли возглавит четвертый турнир серии Fight Night лиги ONE Championship.

Зрителей, которые соберутся 18 ноября на Крытой арене Сингапура, ждет яркая битва чемпионов: обладатель пояса в легком весе Кристиан Ли (16-4) поднимется в полусредний вес, чтобы встретиться с чемпионом дивизиона Кямраном Аббасовым (23-5).

Аббасов против де Риддера — взять два пояса не удалось

На кону поединка — титул чемпиона мира в полусреднем весе ONE Championship. Если 24-летний Ли победит Аббасова в главном событии вечера, то он станет самым молодым чемпионом мира ММА в двух дивизионах.

— Он хороший соперник, взрывной боец, но я знаю и его слабые стороны. Я — не парень из его дивизиона, тут другие законы, — считает Аббасов.

Камран Аббасов / Фото: © ONE

Известный своими навыками греко-римской борьбы Кямран Аббасов не против пойти в размен с оппонентом:

— Я не ограничиваюсь борьбой — если Кристиан захочет обменяться ударами, то пожалуйста. Это мы любим. А если захочет побороться, то можно и поплавать на глубине — посмотрим, у кого сколько кислорода.

Аббасов и сам пытался примерить на себя два пояса крупнейшей азиатской лиги ММА — в феврале этого года он поднимался на категорию выше, чтобы забрать пояс у чемпиона ONE в среднем весе Рейнера де Риддера (16-0), но попытка не увенчалась успехом. Аббасов проиграл голландцу в третьем раунде удушающим приемом. Де Риддер остается на вершине как среднего, так и полутяжелого веса.

Аббасов вынес уроки из поражения:

— Когда я поднимался на дивизион выше, то мне не хватило некоторых навыков, над которыми я сейчас усиленно работаю. Но средний дивизион мне по-прежнему очень интересен. Единственное, чего хотелось бы избежать — это боев с соотечественниками.

Цель Кристиана Ли — два пояса ONE

Кристиан Ли / Фото: © ONE

В мае 2019 года Кристиан Ли доказал, что он опасный челленджер в бою с чемпионом Шинья Аоки: сингапурец нокаутировал соперника и забрал золото. Молодой спортсмен пошел дальше — в финале Гран-при чемпионата мира ONE в легком весе он выиграл у россиянина Сайагида Даги Арсланалиева и завоевал серебряный пояс. Он успешно защитил титул против Юрия Лапикуса и Тимофея Настюхина. Потеряв пояс в сентябре прошлого года, он год спустя вернул его в бою с Ок Рэ Юном.

Ли из спортивной семьи, где все дети занимаются боевыми единоборствами. Сестра Кристиана — королева атомного дивизиона Анджела Ли. В сентябре она попыталась отобрать пояс у чемпионки соломенного дивизиона, своей давней оппонентки Ксионг Джинг Нан (18-2). После пяти раундов судьи единогласно присудили победу китайской спортсменке. Анджеле Ли не удалось отобрать пояс.

Теперь Кристиан Ли пойдет по стопам своей старшей сестры. Удастся ли 24-летнему сингапурцу завоевать первенство сразу в двух дивизионах?