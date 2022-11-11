«Было личное обращение от мамы ребенка». Что известно о странной смерти тренера из Читы

Президент Федерации панкратиона Забайкалья свел счеты с жизнью после разговора со следователем.

Президент Федерации панкратиона Забайкалья свел счеты с жизнью после разговора со следователем.

Олег Сороканюк, президент Федерации панкратиона Забайкальского края, был найден мертвым в своем спортивном клубе «Плацдарм» 10 ноября с признаками самоубийства. Сразу же стало известно, что 31-летний спортсмен упоминался в уголовном деле, возбужденном по факту нанесения телесных повреждений одному из учеников во время спортивных сборов в лагере «Жемчужина» летом этого года. Но, как сказал «Матч ТВ» министр спорта Забайкальского края Андрей Середкин, мужчина проходил по делу как свидетель.

— 3 ноября мы с ним разговаривали, и Олег говорил, что дело его не касается, он проходит там как свидетель, — сказал Середкин «Матч ТВ». — По-моему, там больше вопросов к другому парню, которого Андрей зовут. И следствие это подтверждало. У нас ведь уже были проблемы, Олег работал в училище олимпийского резерва, мы специально открыли отделение панкратиона, и он там был тренером. У него уже было в прошлом решение суда, которое ему запрещало работу с детьми, мы даже были вынуждены прекратить трудовые отношения. Но потом старое решение суда было отменено, и у него судимости не было. И мы договаривались с первого ноября, что снова возьмем его в училище. Он спрашивал меня про то дело, которое сейчас идет, но там, по моей информации, он был никак не замешан. И мне органы об этом не сообщали. Потому что я сам уточнял, какой следственный отдел, и Олег там не фигурировал.

Издание Chita.ru пишет, что Сороканюк был судим за кражу в 2016 году. Вместе с двумя знакомыми тренер по панкратиону пытался изъять деньги из банкомата незаконными методами. Суд приговорил тренера к двум годам лишения свободы.

Федор Емельяненко и Вячеслав Сороканюк / Фото: © Личный архив Вячеслава Сороканюка

По социальным сетям легко понять, что Олег развивал единоборства вместе с отцом Вячеславом Сороканюком. Отец возглавляет федерацию ММА Забайкалья (подчиняется Союзу ММА России, который курирует Федор Емельяненко), а сын — федерацию панкратиона (близкая к ММА дисциплина, где также разрешены борьба, ударная техника и болевые приемы). Инцидент, который стал причиной разбирательств, произошел в летнем лагере «Жемчужина» примерно в середине июля. Предположительно, один из бывших учеников Сороканюка Андрей Емцов, кандидат в мастера спорта по боксу, приехал в лагерь и проводил у детей тренировки, в ходе которых поднял руку на одного из воспитанников. На запрос «Матч ТВ» об интервью Емцов не ответил. На фото профиля в социальной сети он сфотографирован с предметом, похожим на пистолет.

Андрей Емцов / Фото: © Личный архив Олега Сороканюка

Тут надо понимать, что те или иные наказания, связанные с физическим воздействием, действительно практикуются в единоборствах у детей. «На меня орали, если я не добивал лежачего ногами в голову», — рассказывал один из известных российских бойцов ММА Александр Сарнавский о своих детских тренировках в секции панкратиона.

— У нас летние лагеря проводят многие регионы, и с ними могут быть связаны какие-то такие ситуации — тем более мы работаем с детьми и занимаемся единоборствами, а там всегда применяются какие-то дисциплинарные методы. Наверное, не все дети могут быть готовы к таким тренировкам… суровым, так скажем. Конечно, я не говорю о каких-то насильственных действиях, но дисциплина в единоборствах на первом месте. И сила воли формируется только через преодоление каких-то сложностей, — говорит президент Федерации панкратиона России Константин Климов.

Дарья Сороканюк / Фото: © Личный архив Дарьи Сороканюк

Связаться с родителями Сороканюка не удалось, но его супруга Дарья сначала сделала несколько постов в социальных сетях, а потом ответила на запрос «Матч ТВ».

— Позвонила родительница и попросила вызывать их на повторный допрос. И ребенок, который давно занимался у Олега, сказал, что Олег его то ли по [заднице], что ли, шлепнул, то ли еще что-то такое. И Олегу сказали, что этого ребенка признали потерпевшими. И вот эта фраза, сказанная ему родительницей, «нас признали потерпевшими» все решила. Он просто за сутки сгорел, — сказала Сороканюк «Матч ТВ».

Под постами о смерти мужчины в социальных сетях и региональных изданиях только положительные отзывы. Только один из комментарием от анонимного пользователя выражал другую позицию:

«Комментарии все под копирку. Полагаю, это и есть группа «защитников» Емцова из числа родителей детей, в том числе и пострадавших от его рук. Думаю, этой группой и была эта статья инициирована. Суд всё и всех расставит по местам: и порядочных людей от непорядочных, и мужчин от «тряпок».

С вами со всеми бесполезно вести какой-либо диалог. Одни и те же тезисы и оскорбления в наш адрес, как и в диалоге в чате группы, и в многочисленных ваших коллективных обращениях в разные инстанции…».

— Там было целое обращение от родительницы, где все описывалось. — рассказывает министр спорта Середкин. — Она говорила, что наносились телесные повреждения, что били детей. И вот такое там было расписано.

Олег Сороканюк / Фото: © Личный архив Олега Сороканюка

— Но ответчиком выступал другой человек?

— Да, и в обращении было написано, то есть сама мама пишет, что Олег не принимал там участия, грубо говоря, в избиении этого ребенка. Он просто стоял в стороне. Там же идет следствие, мы пока в это не можем вмешиваться.

— Вы понимаете, почему это случилось с Олегом?

— Вообще не понимаю. Мне когда вчера вечером сообщили… Честно говоря, я даже как будто разозлился, потому что ну так нельзя, надо бороться. Все равно мы все друг другу помогали, как одна большая семья, и любую ситуацию мы бы решили. У нас было так много планов, хотел на следующий год привезти сюда всероссийские соревнования по панкратиону, через год думали завезти чемпионат или Кубок России. Собирались открывать отделения панкратиона в Краснокаменске. Он мне написал в [мессенджере] 3 ноября, спрашивал по поводу документов по премированию спортсменов к концу года. И я ему, к сожалению, не успел на это сообщение ответить, но я просто не понимаю, как это произошло.

Фото: © Личный архив Андрея Серёдкина

— В чем обвиняли родители мальчика?

— Наверное, я бы не мог вам этого рассказать, потому что это было личное обращение мамы ребенка ко мне. Когда я его увидел, мы сделали запрос в Читу, потому что лагерь «Жемчужина» принадлежит городской школе № 5. И параллельно я начал выходить на следственный комитет и уточнять, что происходит. Видимо, они съездили и «сняли синяки» в травмпункте и попросили привлечь тренеров к ответственности, якобы они избивают детей. Но у меня самого маленький ребенок ходит на хоккей — он весь в синяках, я сам боюсь, что, если в школе увидят, меня тоже привлекут.

— Какой вы получили ответ?

— Из города, как и из следственного комитета, мне написали, что, действительно, обвиняемый тренер, как и Олег Сороканюк, находились в тот момент [в лагере], что возбуждено уголовное дело и по факту его возбуждения проводится проверка.

Прощание с Сороканюком состоится 13 ноября. Выражаем соболезнования и желаем сил родным и близким ушедшего из жизни тренера.