Хабиб Нурмагомедов верит, что российский боец может стать чемпионом в 2023 году

Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что в случае победы над Шиньей Аоки боец из его команды Eagles MMA россиянин Сайгид Изагахмаев сможет подраться за золото легкого дивизиона ONE уже в 2023 году.

— Если Сайгид его нокаутирует или финиширует в партере, то думаю, что следующий бой он должен провести за титул, — уверен Хабиб. — Есть очень большая вероятность, что в первой половине 2023 года Сайгид подерется за титул. У него уже есть две победы в лиге и впереди ему предстоит бой против очень большой звезды мирового ММА — Шиньи Аоки.

Действительно, оба боя Изагахмаева под эгидой ONE закончились победой: в дебютном противостоянии с Деймсом Накашимой он уверенно выиграл удушающим приемом, а в сентябре выиграл решением судей у перспективного китайского спортсмена Джанг Липенга (13-11).

— Предыдущий соперник был очень хорош, но еще с самого начала я не видел, чем он сможет удивить Сайгида, — сказал Хабиб в интервью для ONE Championship.

Новый оппонент Шинья Аоки (47-10) — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, легенда грепплинга и один из лучших специалистов по сабмишенам. За плечами 39-летнего японца более 50 боев.

Оба спортсмена прекрасно чувствуют себя в партере, и Хабиб уверен, что именно боец с хорошими борцовскими навыками может заставить Изагахмаева показать все разнообразие его ударной техники:

— Он очень хорошо может работать в стойке, у него отлично работают локти, руки. Ему еще не приходилось использовать свои длинные рычаги, ударку, потому что пока никто не смог остановить его борьбу. Но как только ему попадется соперник, который сможет с ним побороться, тогда ему придется включить свою ударку. Вот тогда зрители будут удивлены. Я тренируюсь с Сайгидом всю жизнь. Знаю, насколько он прогрессирует с каждым годом. Знаю, насколько он целеустремленный. Ему сейчас под 30 лет, и он становится физически все крепче и крепче. От боя к бою он становится все опытнее, и в скором времени он будет лучшим не только в команде, но и на всей планете. Я в него очень верю.

Поединок между россиянином и звездой грепплинга из Японии назначен на 19 ноября в рамках карда ONE 163.