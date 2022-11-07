Замахнулся на два пояса: Малыхин бросит вызов Де Риддеру

Временный чемпион мира в тяжелом весе Анатолий Малыхин опустится на дивизион ниже в бою за пояс чемпиона мира ONE в полутяжелом весе 2 декабря.

Временный чемпион мира в тяжелом весе Анатолий Малыхин опустится на дивизион ниже в бою за пояс чемпиона мира ONE в полутяжелом весе 2 декабря.

Два чемпиона, два непобежденных бойца — таков будет главный бой турнира ONE Fight Night 5 на арене Mall of Asia в Маниле.

34-летний россиянин Анатолий Малыхин завоевал титул в феврале 2022 года. 2 декабря он бросит вызов королю двух дивизионов Рейниру де Риддеру и сам попытается войти в негласную элитную лигу бойцов, которые смогли удержать золото одновременно в двух весовых категориях.

Сейчас 32-летний голландец Рейнир Де Риддер владеет титулами чемпиона мира ONE в среднем и полутяжелом весе. Его рекорд безупречен — 16 побед и ноль поражений. Среди этих достижений — серия из семи побед в ONE. Он уже провел пару успешных защит в среднем весе, но сможет ли он удержать звание короля полутяжелого веса против Анатолия Малыхина?

Ранее Де Риддеру удалось снести на своем пути обладателя титула в двух дивизионах Аунг Ла Н Санга, действующего чемпиона полусреднего веса Кямрана Аббасова и бывшего чемпиона в среднем весе Виталия Бигдаша.

В планах россиянина был бой за объединение поясов с чемпионом мира ONE в тяжелом весе Арджаном Бхулларом, но, когда бой сорвался в сентябре, Малыхин переключил внимание на другие дивизионы. На счету Анатолия 11 побед и ни одного поражения. Уже трижды он выиграл нокаутом в полутяжелом весе, включая победу нокаутом над Кириллом Грищенко, завоевавшим титул чемпиона мира.

Обладатель черного пояса по BJJ и дзюдо, Голландский рыцарь Де Риддер известен своей способностью переводить поединок в партер, где он может показать свой элитный грепплинг. Но на этой глубине козырная карта Малыхина — его вольная борьба. Де Риддер обладает хорошей скоростью ударной техники, но сокрушительная мощь ударов Малыхина окажется серьезным тестом на прочность для голландца.

Со-главным боем турнира станет защита титула чемпиона мира в полулегком весе Супербоном Чингха Мавинном против претендента номер один Чингиза Аллазова.