Шамиль Гасанов о Гарри Тононе - «Я готов отправить его на пенсию»

Триумфатор турнира OFN3 Шамиль Гасанов отреагировал на комментарии в соцсетях американского бойца ММА Гарри Тонона

Триумфатор турнира OFN3 Шамиль Гасанов отреагировал на комментарии в соцсетях американского бойца ММА Гарри Тонона

Дебютант ONE Championship Шамиль Гасанов (13-0) одержал триумфальную победу удушением в бою против южнокорейского спортсмена Ким Джай Вунга (12-7). Яркий дебют против второго номера дивизиона принес россиянину тринадцатую победу в его карьере и бонус в $50,000 от президента ONE — Чатри Ситийодтонга.

В интервью он заявил, что готов бросить вызов чемпиону дивизиона Танг Каю (15-2) и первому номеру Танх Ли. Так же для него представляет интерес входящий в топ-5 Гарри Тонон, у которого ранее не получилось отобрать у Танх Ли пояс. Тонон, известный как мастер бразильского джиу-джицу, мог бы составить достойную конкуренцию в партере выдающемуся грепплеру Гасанову.

— Я чувствую себя идеально, — сказал он комментатору Митчу Уилсону в ринге. — Дайте мне на пять минут кого угодно — Танг Кая, Гарри Тонона, и я их разнесу.

Американский спортсмен не пропустил мимо ушей заявление Гасанова и спросил у подписчиков в соцсетях, стоит ли «сдаться под натиском российского ММА или надо отломать его ногу, поднять на ней наш флаг, чтобы Рональд Рейган и американский народ опять собой гордились?»

Гасанов не остался в долгу:

— Тонон — американский трештокер и ничего больше. Я сам оторву ему голову и отправлю обратно в Штаты. Пока я о нем не заговорил, в ONE его похоронили. Пусть скажет спасибо, что о нем вспоминают сейчас. Я и так буду в топе, мне важнее титульный бой, чем Тонон.

Гасанов надеется, что сможет встретиться с чемпионом Танг Каем в феврале–марте.

— Но если Танг Кай не готов, то я буду готов отправить Тонена на пенсию.

После выигранного дебютного боя на ONE Fight Night 3 Гасанов возвращается в Таиланд, где он планирует продолжить тренировки. Выигранный бонус в $50,000 он планирует отдать родителям, в благодарность за их многолетнюю поддержку.