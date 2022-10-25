ONE Fight Night 3: $50 000 бонус Гасанову, досадное поражение Куржева

Третий номерной турнир серии Fight Night промоушена ONE Championship был богат на захватывающие финиши и бонусные выплаты. В турнире приняли участие два спортсмена из России. Один из них уехал домой с бонусом в $50 000.

Третий номерной турнир серии Fight Night промоушена ONE Championship был богат на захватывающие финиши и бонусные выплаты. В турнире приняли участие два спортсмена из России. Один из них уехал домой с бонусом в $50 000.

Кард One Fight Night 3

В андеркарде три из четырех поединков закончились досрочно: техническим нокаутом выиграли бойцы ММА Меди Затут (раунд 1), Ноэль Гранджин (раунд 1 и $50 000 бонуса), Джереми Миадо (раунд 3). В поединке по муай-тай Амир Назери проиграл решением судей Таики Наито.

В основном карде чемпиону мира по кикбоскингу в легком весе Реджиану Эерсилу удалось сохранить свой пояс, но победа была присуждена раздельным решением. В полулегком весе муай-тай Ситтичай Ситсонгпинонгу пришлось пройти полную дистанцию против марокканца Мохамеда Бутасса — единогласным решением судьи отдали победу тайскому бойцу.

Самые яркие поединки состоялись в полулегком весе ММА (Шамиль Гасанов против Ким Джай Вунга), сабмишен грепплинге (Кейд Руотоло против Уали Куржева) и на защите пояса в легчайшем весе (Джон Линекр против Фернандо Мораеса).

Яркий дебют и бонус: Гасанов против Ким Джай Вунга

Непобежденный боец ММА Шамиль Кобра Гасанов успешно провел первый бой в лиге ONE Championship против южнокорейского спортсмена Ким Джай Вунга и довел количество своих побед до тринадцати. Решающий сабмишен на третьей минуте первого раунда стал громкой заявкой Гасанова на мировой арене и принес ему бонус в $50 000 за яркое выступление от президента промоушена Чатри Ситийодтонга.

Корейский спортсмен — второй номер в полулегком дивизионе. Высококлассный грепплер Гасанов уже в начале боя попытался провести тейкдаун, от которого Джай Вунг успешно защитился. В результате следующей атаки Ким Боевой Бог Джай Вунг оказался на канвасе. Верный своему бойцовскому прозвищу Кобра, россиянин обхватил соперника руками и ногами. Он выиграл удушением на отметке 2:09 первого раунда.

Гасанов считает, что он достоин сразиться с чемпионом Танг Каем, а если тот не готов — то с американцем Гарри Тонтоном. В своих социальных сетях Тонтон, замыкающий топ-5 дивизиона, намекнул, что готов встретиться с российским бойцом.

Уали Куржев против Кейда Руотоло: болевой на ногу в первом раунде

После боя между Куржевым и Руотоло новый пояс по сабмишен грепплингу One Championship нашел своего владельца. В инаугурационном поединке за пояс в легком весе 19-летний вундеркинд, звезда BJJ и самый молодой чемпион в истории ADCC Кейд Руотоло противостоял четырехкратному чемпиону мира Уали Куржеву.

В начале поединка россиянин, полный решимости громко заявить о себе в азиатском промоушене, незамедлительно перешел к делу: он провел подсечку, затем попытался провести тейкдаун, но, когда соперники оказались на канвасе, Руотоло сумел взять контроль над спиной соперника. Несколько минут Кейд пытался провести удушающий прием, но представитель российской школы самбо провел отличную защиту и поднялся на ноги. Бой вскоре опять перешел на канвас, где Руотоло смог забрать ногу соперника и глубоко захватить пятку.

На отметке 4:26 10-минутного поединка Руотоло одержал победу, став первым в истории ONE чемпионом мира по сабмишен грепплингу в легком весе. Приятным сюрпризом для него стал бонус в размере $50 000. В интервью после боя он сказал, что потратит эти деньги на развитие собственного нового зала.

Главный бой турнира: пояс вакантен

С самого начала бой за титул чемпиона мира ONE в легчайшем весе между Джоном Линекером и претендентом № 2 Фабрисио Андраде был полон драматизма: накануне Линекер не сделал вес и был лишен титула. Только Андраде в случае победы мог забрать домой чемпионский пояс. Зрители ожидали боя с яркой концовкой, а получили финал-катастрофу: в течение двух раундов противники яростно сражались в ринге, но бой оборвался, когда Андраде непреднамеренным ударом ниже пояса лишил Линекера возможности продолжать.

Поединок был признан несостоявшимся. Пояс остается вакантным. Андраде потребовал матч-реванш.