Яркие моменты ONE 162: Артем Белах громко заявил о себе

Трое россиян приняли участие в турнире ONE 162 на арене Axiata в Куала-Лумпур. Своей победой Артем Белах заставил говорить о себе на международной арене.

Трое россиян приняли участие в турнире ONE 162 на арене Axiata в Куала-Лумпур. Своей победой Артем Белах заставил говорить о себе на международной арене.

Бонус вечера — $50 000 от президента ONE Championship

По итогам турнира был вручен всего один бонус — $50 000 получил Эко Рони Сапутра, который в предварительном карде выиграл у Йодкайкау Фэртекса в наилегчайшем весе самбишеном. Проведенный Сапутрой болевой на ногу заставил соперника сдаться на отметке 2 минуты 16 секунд первого раунда. Это была седьмая победа подряд 31-летнего бойца в ONE Championship, его рекорд 7-1. У Сапурты появились шансы попасть в топ-5 дивизиона, который возглавляет Деметриус Джонсон.

Главный бой — триумф Ди Белла

Джонатан Ди Белла / Фото: © ONE Championship

Финальный поединок вечера принес перестановки в соломенный дивизион кикбоксинга — канадец итальянского происхождения Джонатан Ди Белла победил Чжана Пеймиана единогласным решением судей после взрывного пятираундового боя. Ди Белла вышел на бой под сладкие звуки O Sole Mio в исполнении итальянского тенора Лучано Паваротти, а закончил — тирадой победных криков, прижимая к себе заветный пояс ONE и обнимая в ринге отца.

Результаты Ислама Муртазаева и Тагира Халилова

Для поклонников ударной техники в кард включили еще три матча по кикбоксингу и муай-тай, в которых участвовали и бывшие претенденты на чемпионский титул, и восходящие звезды. Среди них было два россиянина — Ислам Муртазаев и Тагир Халилов.

Константин Русу / Фото: © ONE Championship

В основном карде Муртазаев встретился с молдаванином Константином Русу, который вышел на замену на коротком уведомлении легендарному Ники Хольцкиену. Россиянин, который в прошлом претендовал на титул чемпиона мира по кикбоксингу, сохранял спокойствие в течение всего боя, но удары и давление Русу заставили судей вынести единогласное решение о победе молдавского спортсмена. Теперь Русу идет со счетом 2-0 в ONE Championship, а для Муртазаева шанс на титульный бой становится более призрачным.

В предварительной карде Денис Пурич победил Тагира Халилова в напряженном трехраундовом поединке. Соперники встретились в наилегчайшем весе по правилам муай-тай. В начале первого раунда россиянин отгрузил боснийцу несколько тяжелых ударов, но соперник быстро собрался. Он бросал отвлекающие лоу-кики, и в итоге провел левый хук, повалив Халилова на канвас. Во втором раунде у Пурича сильно пострадало лицо, но он не отступал. Последний раунд стал настоящей жесткой битвой на выживание. Халилов пару раз потерял свою капу. Пурич показался судьям более убедительным — его рейтинг теперь 39-12. В послематчевом интервью он заявил, что подписал контракт с ONE ради боя с тайцем Родтангом — чемпионом ONE в наилегчайшем весе муай-тай, и вызвал его на бой.

Победа Артема Белах в легчайшем весе ММА

Артем Белах / Фото: © ONE Championship

Порадовал российских болельщиков Артем Белах, который в дебютном бою в ONE выиграл у ветерана Леандро Исса. Белах провел на спине большую часть первого раунда, пережил болевой на руку (армбар) во втором, а в третьем неустанно прессинговал соперника, заслужив единогласное одобрение судей. Россиянин улучшил свой профессиональный рекорд в ММА до 9-1 и заявил о себе как о сильном сопернике в дивизионе. Сразу после боя он признался, что не мог проиграть в бою, потому что поединок смотрела его семья. Белах заявил, что его единственная цель — пояс ONE Championship.