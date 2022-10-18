«Ему надо бояться моих болевых!» - Шамиль Гасанов готов к дебюту в ONE Championship

Россиянин Шамиль Гасанов на этой неделе дебютирует в азиатской лиге боевых единоборств ONE Championship против второго номера в полулегком весе ММА.

Россиянин Шамиль Гасанов на этой неделе дебютирует в азиатской лиге боевых единоборств ONE Championship против второго номера в полулегком весе ММА.

Представитель клуба «Пересвет» Шамиль Кобра Гасанов проведет свой первый бой в лиге ONE Championship против южнокорейского спортсмена Ким Джай Вунга. Поединок состоится в рамках карда Линекер vs Андраде на арене Axiata Arena в малазийской столице Куала-Лумпур.

Непобежденный россиянин провел восемь поединков в своей профессиональной карьере в смешанных единоборствах на региональной российской и белорусской арене.

— Я слышал о лиге ONE, давно мечта подписаться в нее еще с тех пор, как смотрел бои Тимофея Настюхина и Сайгида «Даги» Арсланалиева, — сказал Шамиль. — Именно тогда я и стал смотреть бои ONE, а кода увидел пояса Марата Гафурова и Виталия Бигдаша в реальной жизни, то только еще больше загорелся. Я никогда не думал, насколько это важно — иметь чистый рекорд. Я никогда не отказывался от бойцов, просто чтобы сохранить рекорд.

Гасаев — базовый борец, но на свой дебют он получил сильного ударника и второго номера дивизиона, бывшего претендента на титул — Ким Джай Вунга. Что он может ему противопоставить в плане бойцовских навыков?

— Он — хороший боксер, и ноги у него очень сильные. Но мы не видели его до сих пор в поединке против настоящего борца.

Корейский спортсмен имеет рекорд из 18 побед и 6 поражений. В последнем поединке Вунг (12-5) встречался с действующим чемпионом Танг Каем (Китай) в отборочном бою за золото дивизиона. Китайский боец остановил Вунга в первом раунде и завоевал пояс. Вунг известен как жесткий ударник, готовый как пойти в размен, так и принять удар на себя.

Ким планирует преподать Гасанову урок:

— Хотя Кобра и был чемпионом у себя на родине и имеет идеальный послужной список в ММА, его недостатки дадут о себе знать на уровне ONE Championship. Думаю, что его ударка — это его слабость, и он прикрывает ее своей борьбой. Я — полноценный боец ММА. Он дрался только с парнями на местном уровне. ONE — это другой уровень, и я планирую показать ему, что он должен быть более сбалансированным, чтобы выжить здесь.

Гасанов провел сборы в Таиланде, где он тренировался с командой Петра Яна. На тренировках присутствовали и другие бойцы ONE — Анатолий Малыхин, Тимофей Настюхин и Илья Фрейманов. Своего соперника он изучил досконально:

— Ким — хороший ударник. Я знаю, что не стоит с ним боксировать с первого раунда, бокс у него отличный, но я бью нестандартными ударами. Кроме того, я известен своей борьбой. Я могу его побить в партере, задушить. Ему надо бояться моих болевых и борьбы.

ONE Fight Night 3 состоится 22 октября в 5 утра по московскому времени на арене в малазийской столице Куала-Лумпур. Бои в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Боец»