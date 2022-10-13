Громкая заявка Илья Фрейманова на One Fight Night 2

Своей молниеносной победой в Сингапуре над бывшим чемпионом Мартином Нгуеном российский боец ММА Илья Фрейманов громко заявил о себе на международной арене.

Своей молниеносной победой в Сингапуре над бывшим чемпионом Мартином Нгуеном российский боец ММА Илья Фрейманов громко заявил о себе на международной арене.

Илья Фрейманов (11-2) мощными коленными ударами вырвал победу у одного из сильнейших бойцов в полулегком весе ONE Championship Мартина Нгуена (14-6). В первом раунде поединка, который состоялся в рамках карда One Fight Night 2 «Ксионг против Ли III», он блестяще продемонстрировал свою физическую подготовку и ударную технику, показав, что может стать серьезной угрозой для сильнейших спортсменов хорошо укомлектованного дивизиона.

Нгуен, в прошлом обладатель чемпионских поясов в легком и полулегком весе лиги ONE Championship, занимал третье место в рейтинге, а для Фрейманова этот бой стал дебютным.

Поскольку в кардах ONE проводятся поединки по различным дисциплинам — кикбоксингу, боксу, ММЫ, сабмишн-грепплингу, тайскому боксу — Фрейманов не против в будущем испытать свои силы и в других видах спорта:

— Я готов драться по правилам кикбоксинга или тайского бокса — лучшие ударники со всего мира сейчас подписаны в ONE Championship.

Представитель бойцовского клуба «Кузня» был подписан в крупнейшую азиатскую лигу ММА в апреле, и оставался для многих экспертов ММА темной лошадкой. Теперь, когда для победы над бывшим чемпионом ему понадобилось менее пары минут, мало кто будет сомневаться, что этот бой — только начало для дальнейшего восхождения звезды россиянина на международной арене.

— Я испытываю большое уважение к Мартину и его титулам, я счастлив был разделить с ним ринг. ONE Championship, но титулы для меня ничего не значат. В бою есть только «здесь и сейчас» и то, как ты готов в данный момент. Титулы — это услада для ветеранов и пенсионеров. У некоторых спортсменов есть титулы, защищённые не понятно против кого, выигранные у неизвестно кого. А есть чемпионы, имена которых вспоминают через поколения, их победы и противостояния входят в историю. Мне интересно написать историю лучшего ударника ММА и, возможно, кикбоксинга.

Фрейманов перешел в профессионалы в 2014 году, и с этого времени он неустанно доказывает, что он серьезный соперник, считаться с которым придется каждому, кто окажется на его пути. Он одержал девять побед в одиннадцати профессиональных боях, в четырех последних поединках он жестко останавливал соперников.

— Мое преимущество — это большой опыт выступлений, боёв и спаррингов. Я дерусь всю свою жизнь и, что самое важное, я люблю это делать. Не все любят спарринги, так, как люблю их я.

Подготовка в Kombat Group Pattaya и Tiger Muay Thai в Таиланде отполировала и без того впечатляющие навыки ударной техники 26-летнего спортсмена. За свое выступление он получил бонус в размере $50,000.

— Я очень счастлив стать частью этой большой команды и организации. Я хочу выразить благодарность директору организации Чатри Ситйодтонгу за такие возможности: участие в одном из главных боев вечера, место в основном карде, бонус и уважение которое мне оказывают на протяжении моего пути в ONE Championship. Это придаёт мне сил, мотивирует и добавляет зрелищности в моих выступлениях.

Находящийся на пике своей физической формы боец готов к серьезным вызовам:

— Я нахожусь здесь, чтобы завоевать титул, чтобы проводить большие денежные бои. Просто так значится в ростере — это не для меня. Рано или поздно я заберу этот титул. Мартин на данный момент — одна из главных моих побед ММА. Он был чемпионом ONE Championship в двух весовых категориях — это о многом говорит. Но это только начало моего пути. И я добавлю в этот список ещё много имён! Кто знает, может скоро вы увидите меня в главных боях вечера, — добавил Фрейманов.