Объявлен полный кард турнира ONE Fight Night 3

ONE Championship возвращается в Малайзию с грандиозным шоу ONE Fight Night 3, в котором примут участие два бойца из России. В карде также заявлены три чемпионских поединка.

Основной кард

В главном событии турнира сойдутся нокаутеры Джон Линекер и Фабрисио Андраде. Бразилец Линекер, ветеран UFC, будет защищать свой титул чемпиона мира в полусреднем весе против набирающего обороты соотечественника Фабрисио Андраде.

Реджиан Эерсел — действующий чемпион ONE по кикбоксингу в легком весе — попытается отвоевать второй пояс. В бою за инаугурационный титул чемпиона мира по муай-тай в легком весе он встретится с восходящей тайской звездой Синсамутом Клинми.

Кроме того, Суперлек Киатму 9 сразится с Панпаняком Джитмуангоном в финале Гран-при ONE Flyweight Muay Thai World Grand Prix.

Новоиспеченный (и самый молодой) чемпион мира ADCC Кейд Руотоло попробует свои силы против титулованного дзюдоиста и сильного самбиста Уали Куржева из России. На кону — первым в истории ONE титул чемпиона мира по сабмишн-грэпплингу в легком весе.

Предварительный кард

В предварительном карде в полулегком весе ММА представитель клуба «Пересвет» Шамиль «Кобра» Гасанов дебютирует в ONE Championship против южнокорейского спортсмена Ким Джае Вунга. Непобежденный россиянин провел восемь поединков в своей профессиональной карьере в смешанных единоборствах на региональной российской и белорусской арене. Корейский спортсмен имеет рекорд из 18 побед и 6 поражений. Он уже провел пять поединков под эгидой ONE и вышел победителем нокаутом или техническим нокаутом в схватках против Мартинга Нгуена, Тетцуи Ямада и Рафаэля Нунеса.

Амир Назери и Тайки Наито — два бывших четвертьфиналиста мирового Гран-при по муай-тай –сойдутся в поединке по муай-тай в наилегчайшем весе.

Бывший претендент на титул в организации Glory Аса Тен Пау (США) проведет свой дебют в промоушене ONE Championship против Мехди Затута (Алжир) в легком весе по правилам муай-тай.

К мужским поединкам добавится выступление женщин: в атомном весе ММА встретятся Леа Бивинс, которая ярко себя проявила на выступлениях в IMMAF. Она сразится с ветераном спорта Ноэль Гранджан.

ONE Fight Night 3 состоится 22 октября по местному времени (по Москве) на арене в малазийской столице Куала-Лумпур.

ПОЛНЫЙ КАРД ONE FIGHT NIGHT 3

Джон Линекер против Фабрисио Андраде (ММА — чемпионат ONE в полусреднем весе)

Реджиан Эерсел против Синсамута Клинми (чемпионат ONE по муай-тай в легком весе)

Суперлек Киатму 9 против Панпаяка Джитмуангнона (финал Гран-при мира по муай-тай в полулегком весе по версии ONE)

Ким Чжэ Вун против Шамиля Гасанова (ММА — полулегкий вес)

Джереми Миадо против Даниала Уильямса (ММА — соломенный вес)

Кейд Руотоло против Уали Куржева (чемпионат ONE по сабмишн-грэпплингу на удержание в легком весе)

Амир Назери против Тайки Наито (муай-тай — наилегчайший вес)

Аса Тен Пау против Мехди Затута (муай-тай — легчайший вес)

Леа Бивинс против Ноэль Гранджан (ММА — женский атомный вес)