Мурад Рамазанов проверит на прочность дебютанта Роберто Солдича на ONE Fight Night 5

Названа дата и соперник для дебюта в ONE Championship чемпиона ММА в двух дивизионах Роберто Солдича

Названа дата и соперник для дебюта в ONE Championship чемпиона ММА в двух дивизионах Роберто Солдича

Организаторы ONE Championship официально подтвердили, что ожидаемый многими дебют бывшего чемпиона KSW Роберто Солдича состоится в Маниле 3 декабря в рамках турнира ONE Fight Night 5. Соперником хорвата станет непобежденный россиянин, уроженец Махачкалы Мурад Рамазанов.

Еще в августе лига ONE Championship смогла заполучить Солдича — на тот момент самого популярного бойца смешанного стиля, свободного от контрактных обязательств. Представитель зала UDF Gym, Солдич выступал в европейской лиге KSW, где стал обладателем чемпионских титулов в полусреднем и среднем весе. В своих последних 15 поединках он одержал 14 побед. Солдич — нокаутер: из 20 профессиональных побед в его карьере 17 завоеваны через нокаут.

Соперник Солдича — 26-летний Мурад Рамазанов, заявил о себе на международной арене в 2020 году, когда он подписал контракт с ONE Championship после 8 лет профессиональных выступлений ММА в России. Он обладает безупречным рекордом 11-0, причем три победы подряд он одержал в ринге ONE.

В своем дебюте под баннером ONE он выиграл у Бэ Мён Хо техническим нокаутом, затем победил единогласным решением судей бывшего временного чемпиона Pancrase Хироюки Тецуку, а десять месяцев спустя и бывшего чемпиона мира ONE в полусреднем весе Зебазтиана Кадестама, громко заявив о себе как о претенденте на чемпионский титул в полусреднем дивизионе.

Противостояние яркого и сильного базового борца Рамазанова и феноменального ударника Солдича станет испытанием для обоих спортсменов и подарит зрелищное шоу поклонникам ММА. И для Солдича, и для Рамазанова победа может стать путевкой на поединок за титул чемпиона, который сейчас принадлежит спортсмену из Кыргызстана Киамрану Аббасову.

Турнир ONE Fight Night 5 состоится на двадцатитысячной арене SM Mall Of Asia в Маниле, Филиппины, утром 3 декабря.