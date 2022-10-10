Лига ONE Championship опубликовала новый рейтинг бойцов

Россияне Илья Фрейманов, Алаверды Рамазанов и Сайгид Изагахмаев улучшили свои позиции в рейтинге самой крупной азиатской лиге боевых единоборств.

Россияне Илья Фрейманов, Алаверды Рамазанов и Сайгид Изагахмаев улучшили свои позиции в рейтинге самой крупной азиатской лиге боевых единоборств.

Лига ONE Championship начала осенний сезон — в сентябре прошло два крупных турнира, главными событиями которых стали три боя за звание чемпиона мира, полуфинал гран-при по кикбоксингу и множество поединков с высокими ставками.

Новичок Илья Фрейманов произвел фурор в полусреднем дивизионе ММА, Алаверды Рамазанов произвел перестановку в рейтинге муай-тай в полусреднем весе, а Сайгид Изагахмаев поднялся на строчку в первой пятерке легковесов ММА. Также произошли изменения в женском атомном весе.

Рейтинг ММА в легком весе

Дебютант промоушена Халил Амир (Турция) потряс легкий дивизион смешанных единоборств на турнире ONE Fight Night 2 в Сингапуре. Он одержал эффектную победу нокаутом во втором раунде над бывшим претендентом на титул чемпиона мира ONE Тимофеем Настюхиным. Самая крупная победа в его карьере на сегодняшний день принесла турку не только третье место в рейтинге легковесов, которое ранее занимал Настюхин, но и бонус в $50,000. Тимофей Настюхин, представляющий бойцовский клуб «Рать», выбыл из первой пятерки дивизиона.

Тимофей Настюхин / Фото: © ONE Championship

Дагестанец Сайгид Изагахмаев, протеже Хабиба Нурмагомедова, разгромил китайского бойца Чжана Липенга. Он доминировал над соперником на протяжении всех трех раундов и получил победу единогласным решением судей. Изагахмаев улучшил свой рекорд до 22-2 и поднялся на одну строчку. Теперь он занимает 4-е место в легком дивизионе.

Сайгид «Даги» Арсланалиев, тоже в прошлом яркий соперник Настюхина, сохранил второе место в рейтинге.

Чемпион: Кристиан Ли

#1: Ок Рэ Юн

#2: Даги Арсланалиев

#3: Халил Амир (новичок рейтинга)

#4: Сайгид Изагахмаев (+1)

#5: Шинья Аоки (-1)

Рейтинг ММА в полусреднем весе

28-летний россиянин Илья Фрейманов громко постучал в дверь полусреднего дивизиона — его появление заметили все. В своем дебютном бою карда One Fight Night 2 он нанес идеальный удар коленом в челюсть бывшему чемпиону мира в двух дивизионах Мартину Нгуену, догнал его прямым правым ударом, приправил это горячее блюдо шквалом ударов на земле и отправил Нгуена в нокаут уже в первом раунде. Уверенная яркая победа принесла Илье бонус за выступление и третий номер рейтинга дивизиона. Несомненно, теперь он является потенциальным претендентом на титул чемпиона мира.

Фото: © ONE Championship

Чемпион: Танг Кай

#1: Тхань Ле

#2: Ким Чжэ Вун

#3: Илья Фрейманов (новичок рейтинга)

#4: Мартин Нгуен (-1)

#5: Гарри Тонон (-1)

Рейтинг бойцов муай-тай в полусреднем весе

Алаверди Рамазанов получил долгожданный реванш над Капитаном Петчиинди, выиграл бой и произвел перестановки в рейтинге полусреднего дивизиона муай-тай.

На турнире ONE 161 в Сингапуре «Babyface Killer» одержал победу раздельным решением судей над Капитаном Петчиинди — опасным соперником, который в январе 2021 года отправил Рамазанова в нокаут, лишив россиянина титула чемпиона мира по кикбоксингу в полусреднем весе. На сегодняшний день 27-летний Рамазанов идет с победной серией из трех поединков и по праву занимает вторую строчку в хорошо укомплектованном талантами дивизионе. После боя Рамазанов бросил вызов чемпиону Нонг-О, который тот с энтузиазмом с энтузиазмом принял в соцсетях.

Алаверды Рамазанов / Фото: © ONE Championship

Чемпион: Нонг-О Гайянгхадао

#1: Саемапетч Фэртекс

#2: Алаверди Рамазанов (+2)

#3: Риттевада Петчиинди (Rittewada Petchyindee) (-1)

#4: Родлек ПК Саенчай (Rodlek PK.Saenchai) (-1)

#5: Лиам Харрисон

Рейтинг ММА в женском атомном весе

Внимание спортсменок женского дивизиона атомного веса было приковано к Тиффани «No Chill» Тео, когда бывшая двукратная претендентка на титул чемпионки мира в соломенном весе дебютировала в новой для нее весовой категории. Тео выглядела уверенно, одержала победу сабмишеном в первом раунде над Ритой Фогат в рамках турнира ONE 161. В прошлом единственным проигрышем Тиффани стало поражение от нынешней королевы соломенного дивизиона китаянки Ксионг Джин Нан. Если Тео готовится взять штурмом атомный вес, то хорошее начало положено — она зашла на 5-е место рейтинга, потеснив с него Джихин Радзуан, которая проиграла решением судей Стамп Фэртекс на турнире ONE Fight Night 2.

Чемпионка: Анджела Ли

#1: Стамп Фэртекс

#2: Хам Сео Хи

#3: Дениз Замбоанга

#4: Алена Рассохина

#5: Тиффани Teo (новичок рейтинга)