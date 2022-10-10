Лига ONE Championship опубликовала новый рейтинг бойцов

Лига ONE Championship начала осенний сезон — в сентябре прошло два крупных турнира, главными событиями которых стали три боя за звание чемпиона мира, полуфинал гран-при по кикбоксингу и множество поединков с высокими ставками.
Новичок Илья Фрейманов произвел фурор в полусреднем дивизионе ММА, Алаверды Рамазанов произвел перестановку в рейтинге муай-тай в полусреднем весе, а Сайгид Изагахмаев поднялся на строчку в первой пятерке легковесов ММА. Также произошли изменения в женском атомном весе.
Рейтинг ММА в легком весе
Дебютант промоушена Халил Амир (Турция) потряс легкий дивизион смешанных единоборств на турнире ONE Fight Night 2 в Сингапуре. Он одержал эффектную победу нокаутом во втором раунде над бывшим претендентом на титул чемпиона мира ONE Тимофеем Настюхиным. Самая крупная победа в его карьере на сегодняшний день принесла турку не только третье место в рейтинге легковесов, которое ранее занимал Настюхин, но и бонус в $50,000. Тимофей Настюхин, представляющий бойцовский клуб «Рать», выбыл из первой пятерки дивизиона.
Дагестанец Сайгид Изагахмаев, протеже Хабиба Нурмагомедова, разгромил китайского бойца Чжана Липенга. Он доминировал над соперником на протяжении всех трех раундов и получил победу единогласным решением судей. Изагахмаев улучшил свой рекорд до 22-2 и поднялся на одну строчку. Теперь он занимает 4-е место в легком дивизионе.
Сайгид «Даги» Арсланалиев, тоже в прошлом яркий соперник Настюхина, сохранил второе место в рейтинге.
Чемпион: Кристиан Ли
#1: Ок Рэ Юн
#2: Даги Арсланалиев
#3: Халил Амир (новичок рейтинга)
#4: Сайгид Изагахмаев (+1)
#5: Шинья Аоки (-1)
Рейтинг ММА в полусреднем весе
28-летний россиянин Илья Фрейманов громко постучал в дверь полусреднего дивизиона — его появление заметили все. В своем дебютном бою карда One Fight Night 2 он нанес идеальный удар коленом в челюсть бывшему чемпиону мира в двух дивизионах Мартину Нгуену, догнал его прямым правым ударом, приправил это горячее блюдо шквалом ударов на земле и отправил Нгуена в нокаут уже в первом раунде. Уверенная яркая победа принесла Илье бонус за выступление и третий номер рейтинга дивизиона. Несомненно, теперь он является потенциальным претендентом на титул чемпиона мира.
Чемпион: Танг Кай
#1: Тхань Ле
#2: Ким Чжэ Вун
#3: Илья Фрейманов (новичок рейтинга)
#4: Мартин Нгуен (-1)
#5: Гарри Тонон (-1)
Рейтинг бойцов муай-тай в полусреднем весе
Алаверди Рамазанов получил долгожданный реванш над Капитаном Петчиинди, выиграл бой и произвел перестановки в рейтинге полусреднего дивизиона муай-тай.
На турнире ONE 161 в Сингапуре «Babyface Killer» одержал победу раздельным решением судей над Капитаном Петчиинди — опасным соперником, который в январе 2021 года отправил Рамазанова в нокаут, лишив россиянина титула чемпиона мира по кикбоксингу в полусреднем весе. На сегодняшний день 27-летний Рамазанов идет с победной серией из трех поединков и по праву занимает вторую строчку в хорошо укомплектованном талантами дивизионе. После боя Рамазанов бросил вызов чемпиону Нонг-О, который тот с энтузиазмом с энтузиазмом принял в соцсетях.
Чемпион: Нонг-О Гайянгхадао
#1: Саемапетч Фэртекс
#2: Алаверди Рамазанов (+2)
#3: Риттевада Петчиинди (Rittewada Petchyindee) (-1)
#4: Родлек ПК Саенчай (Rodlek PK.Saenchai) (-1)
#5: Лиам Харрисон
Рейтинг ММА в женском атомном весе
Внимание спортсменок женского дивизиона атомного веса было приковано к Тиффани «No Chill» Тео, когда бывшая двукратная претендентка на титул чемпионки мира в соломенном весе дебютировала в новой для нее весовой категории. Тео выглядела уверенно, одержала победу сабмишеном в первом раунде над Ритой Фогат в рамках турнира ONE 161. В прошлом единственным проигрышем Тиффани стало поражение от нынешней королевы соломенного дивизиона китаянки Ксионг Джин Нан. Если Тео готовится взять штурмом атомный вес, то хорошее начало положено — она зашла на 5-е место рейтинга, потеснив с него Джихин Радзуан, которая проиграла решением судей Стамп Фэртекс на турнире ONE Fight Night 2.
Чемпионка: Анджела Ли
#1: Стамп Фэртекс
#2: Хам Сео Хи
#3: Дениз Замбоанга
#4: Алена Рассохина
#5: Тиффани Teo (новичок рейтинга)