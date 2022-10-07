Победа Рамазанова на ONE 161 – шанс на титульный бой?

Россиянин Алаверды Рамазанов отомстил за прошлое поражение тайскому сопернику и вызвал на бой чемпиона ONE Championship Нонг-О.

В последнем бою дилогии двух заклятых соперников дагестанец Алаверды Рамазанов отомстил Капитану Петчиинди за свое поражение двухлетней давности. После напряженных трех раундов поединка по правилам муай-тай, которые открыли предварительный кард турнира ONE 161 на Крытой арене Сингапура, судьи присудили раздельным решением победу представителю России. После боя он вызвал нынешнего чемпиона полусреднего дивизиона Нонг-О и тот с энтузиазмом ответил через социальные сети.

— Этот пояс по праву должен принадлежать мне, — заявил после боя Рамазанов. — Я видел в соцсетях, что он услышал мой вызов и готов действовать. Его время прошло и пришло мое время. Я уверен, что заберу у него пояс.

Предыдущая встреча Капитана и Алаверды прошла в январе 2021 года. Тогда трехкратный чемпион IFMA и 12-кратный чемпион России по тайскому боксу был отправлен тайцем в нокаут на исходе второй минуты второго раунда. Россиянин не только потерпел поражение, но и уступил свой пояс чемпиона мира по кикбоксингу в полусреднем весе по версии ONE.

На этот раз бывшие чемпионы ONE встретились по правилам муай-тай. Алаверды не давал сопернику расслабиться ни на секунду, изматывая его и физически, и психологически:

— По плану я должен был его дергать и бить джебами, — рассказал Рамазанов о плане на бой. — Но в первом раунде он хорошо защищался от джебов и пробивал мне лоу-кики. Это заставило меня сбиться с плана и понервничать, так как мои джебы не доходили до цели.

Рамазанов был уверен в победе, но тем не менее пытался несколько раз выйти на нокаут, чтобы не оставлять решение в руках судей. Несмотря на несколько опасных моментов, нокаут реализовать ему не удалось:

— В третьем раунде я добавил газу. Было видно, что Капитан устал — ранее я попал ему коленом в корпус. Хотел пробить комбинацию сразу, но он быстро восстановился, и я не стал рисковать. Я в себе не сомневался. Этот бой я прокручивал в голове сто раз и сто раз выходил победителем. Если бы нам довелось в ринге с ним подраться еще сто раз, то я бы его все равно выиграл, так как я сильнее. Я — лучший боец.

Алаверды Рамазанов и Капитан Петчиинди / Фото: © ONE Championship

Рамазанов занервничал перед моментом объявления победителя:

— Когда сказали, что решение было вынесено раздельным решением судей, я заволновался — в Таиланде я в прошлом за свою долгую карьеру встречался не раз со спорными решениями. Сам считаю, что выиграл этот бой уверенно: я побил его, он упал три-четыре раза на канвас, пару раз я его потряс хорошенько.

27-летний Рамазанов, известный под бойцовским именем Babyface Killer, тренируется в Таиланде уже шесть лет. Последние два года жесткой подготовки в клубе Venum были посвящены именно этому матчу-реваншу:

— После моего проигрыша Капитану прошло два года — тогда он выиграл нокаутом, и все эти два года я думал о том, как бы взять реванш и побить этого парня. Эта мысль не уходила из моей головы все два года, что я упорно тренировался и шел к цели.

Следующая цель россиянина — пояс чемпиона мира по муай-тай в полусреднем весе по версии ONE. Для этого ему предстоит встретиться с действующим чемпионом лиги — Нонг-О. 35-летний тайский спортсмен — один из ярчайших бойцов своего поколения. До подписания в ONE он завоевывал титул чемпиона по тайскому боксу в семи весовых категориях –дважды становился чемпионом Таиланда, трижды выигрывал стадион Люмпини и один раз — стадион Раджадемнен.

— Однозначно, я должен получить бой с Нонг-О за пояс организации. Я считаю его лучшим бойцом в ONE, лучим боксером муай-тай в мире. Он идет с длинной серией побед, он — нокаутер, работает четко и руками, и ногами. Нонг-О опасный и техничный соперник, — считает Рамазанов.