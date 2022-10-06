Два российских бойца победили на турнире ONE 161

Четверо российских бойцов приняли участие в турнире ONE 161, который прошел на Крытой арене Сингапура 29 сентября. Двое из них вернутся домой с победой, а двое — с поражением. К сожалению, никто из них не получил бонус в размере $50,000 за яркое выступление.

Сайгид Изагахмаев выиграл у Чжан Липенга (легкий вес, ММА)

Боец из команды Хабиба Нурмагедова одержал победу и громко заявил о себе как о перспективном претенденте на пояс чемпиона легкого дивизиона. Ветеран UFC Чжан Липенг (33-12) не смог убедительно противостоять борцовским навыкам Изагахмаева (21-2). Россиянин уверенно выглядел в партере и контролировал соперника на протяжении большей части трехраундового поединка. Он одержал победу единогласным решением судей и немедленно вызвал на бой легендарного грэпплера и ветерана ONE Шинью Аоки. Изагахмаев заявил, что готов встретиться с японцем в поединке как по правилам ММА, так и по правилам сабмишен грэпплинга.

Сайгид Изагахмаев и Чжан Липенга / Фото: © ONE Championship

Алаверды Рамазанов выиграл у Капитана Петчиинди (полусредний вес, муай-тай)

Бой Алаверды и Капитана возглавил предварительный кард турнира. Россиянин летел в Сингапур за реваншем, и он его получил. Рамазанов отомстил сопернику за досадный проигрыш в прошлом году, когда Петчиинди в бою по правилам кикбоксинга нокаутировал россиянина. Тогда Рамазанову пришлось уступить титул чемпиона мира по кикбоксингу в полусреднем весе. На этот раз бывшие чемпионы ONE встретились по правилам муай-тай.

Россиянин, известный под бойцовским именем Babyface Killer, одержал победу раздельным решением судей. Он неутомимо прессинговал соперника с момента, как только был дан сигнал стартового гонга. Скорость, работа сложными боксерскими комбинациями, мощный удар с локтя во втором раунде — Алаверды не давал сопернику расслабиться ни на секунду, изматывая его и физически, и психологически. В последнем раунде он неотступно преследовал подуставшего Капитана, продолжая сокращать дистанцию. Жирной точкой в бою стал мощный удар на последних секундах третьего раунда. Судьи признали победу россиянина над тайской звездой муай-тай.

Алаверды Рамазанов и Капитан Петчиинди / Фото: © ONE Championship

Родриго Морелло выиграл у Руслана Багдасаряна (полусредний вес, самбмишен грэпплинг)

27-летний бразилец из Сингапурского зала Evolve MMA смог выиграть у российского самбиста и золотого медалиста II Европейских игр всего за 15 секунд. Таким образом Морелло добился самого быстрого финиша в истории сабмишенов ONE. Он молниеносно перевел Багдасаряна в партер, обхватив его ногу. Как-только россиянин оказался на спине, Морелло быстро зафиксировал замок на голеностопе и вынудил его сдаться. Яркое выступление принесло Морелло бонус в размере $ 50,000.

Батрадз Газзаев проиграл Умару «Реуг Реуг» Кейну (ММА, тяжелый вес)

Яркому дебютанту из России, на которого возлагали большие надежды в этом бою, не удалось переиграть физически доминирующего сенегальца. В первом поединке основного карда Умар «Reug Reug» Кейн одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Батрадзом Газзаевым, таким образом познакомив россиянина с неизвестным ему ранее горьким вкусом поражения. До этого боя представитель владикавказского зала Alania Fighting Tea шел с чистым рекордом 3-0.

Обладающий высокими борцовскими навыками Газзаев начал бой в скоростном темпе, пытаясь побороть сенегальца и повалить его на канвас. Но бывший чемпион Сенегала по борьбе хорошо знает, как защищаться даже в самых сложных ситуациях. Он противостоял Батрадзу, не давая ему занять доминирующее положение. Во втором раунде «Реуг Реуг» сам взвинтил темп, пошел вперед и наказал соперника за дерзкую попытку тейкдауна. При добивании Газзаева сильными ударами рефери Херб Дин предпочел остановить бой до окончания второго раунда. Кейн выиграл свои первые два боя в ONE Championship, но сломался в апреле 2021 года, когда на его пути встал Кирилл Грищенко. Кейн улучшил свой рекорд до 4 побед при одном поражении.