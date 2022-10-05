ONE Fight Night 2 - фурор Фрейманова, новое поражение Настюхина

На турнире ONE Championship в основном карде российский дебютант нокаутировал бывшего чемпиона ONE, а сибирский ветеран промоушена проиграл дебютанту из Турции.

На турнире ONE Championship в основном карде российский дебютант нокаутировал бывшего чемпиона ONE, а сибирский ветеран промоушена проиграл дебютанту из Турции.

Россияне на турнире ONE Fight Night 2

Чемпион мира по ММА Илья Фрейманов (11-2) успешно провел дебютный бой в азиатском промоушене ONE Championship. В первом раунде поединка он нокаутировал бывшего чемпиона ONE в двух дивизионах (полулегком и легком весе) Мартина Нгуена (14-6). 27-летний представитель клуба «Кузня» еще перед выступлением предвидел ход боя:

— У меня будет преимущество в стойке. Думаю, Мартин не захочет со мной долго стоять. Он будет пробовать бороться, будет переводить меня в партер.

Фото: © ONE Championship

Так и получилось — Нгуен рано пошел вперед и попытался провести тейкадун, за что и поплатился. Еще во время подготовки к бою тренерский штаб выявил слабые места Нгуена:

— Уже тогда я сказал, что смогу достать его коленом, так как он сильно наклоняет голову вперед, когда бьет оверхенд. Все зависело от силы его удара — смогу я принять его в блок или нет.

За яркий бой россиянин получил внушительный бонус в $50 000 от директора промоушена Чатри Сидйотонга.

В послематчевом интервью он заявил, что его первая цель — пояс чемпиона мира по ММА в полусреднем весе, а дальше — бои по кикбоксингу или муай-тай в рамках промоушена, а также выступления в других весовых категориях:

— Я готов драться по правилам кикбоксинга и тайского бокса, так как лучшие ударники со всего мира сейчас подписаны в ONE Championship. Рад, что в этой лиге можно реализовать все свои амбиции.

Фото: © ONE Championship

А вот для Тимофея Настюхина бой в Сингапуре сложился неудачно. Он встречался с дебютантом лиги Халилом Амиром и надеялся «хорошо поприветствовать его в лиге ONE». Но судьба распорядилась иначе — именно Халилу удалось громко заявить о себе, выиграв техническим нокаутом во втором раунде — рефери Херб Дин принял решение остановить бой. За яркое выступление турецкий спортсмен получил, как и Фрейманов, бонус в $50 000.

Перед боем Настюхин, который занимал третью строчку в легком весе, заявлял, что он «заряжен на все сто». После двух поражений подряд ему была необходима победа, чтобы закрепиться в лидирующей тройке и начать требовать других соперников из топ-5. После поединка 30 сентября Халил Амир остался непобежденным, а россиянин теперь идет с тремя поражениями подряд, и его шансы на титульный бой стремительно падают.