Тимофей Настюхин возвращается в гонку за пояс ONE

Российский легковес Тимофей Настюхин, одержавший в 2019 году победу над Эдди Альваресом, должен реабилитироваться после двух поражений.

Российский легковес Тимофей Настюхин, одержавший в 2019 году победу над Эдди Альваресом, должен реабилитироваться после двух поражений.

— Моя цель остается прежней — пояс ONE Championship, — заявил Настюхин в интервью перед боем, который состоится 30 сентября на Крытой арене Сингапура. — Эта цель не менялась, не смотря на победы и поражения.

Выступающий за команду «Рать» Настюхин — один из самых зрелищных бойцов смешанного стиля, подписанных в ONE. В его послужном списке — яркий дебют и победа ударом с колена над Эдуардом Фолаянгом, добивание соккер-киками Юсуке Каванаго, шестисекундный нокаут Роба Лиситы и шокировавшая многих победа техническим нокаутом в первом раунде над Эдди Альваресом. Россиянин показал железную выдержку и несгибаемую волю в поединке против японца Котецу Боку — Тимофей продолжал драться со сломанной ногой, превозмогая боль. Бой прекратили по настоянию врача.

Со времени подписания в ONE в 2014 году Настюхин много раз близко подходил к титульному бою, но травмы и поражения отбрасывали его назад. Обладатель рекорда 14-6, Настюхин сейчас идет с досадной серией из двух поражений — действующему чемпиону ONE в легком весе Кристиану Ли и Сайгиду «Даги» Арсланалиеву.

— На прошлый бой я летел прямо из России, с пересадками — почти сутки провел в дороге, — рассказывает Настюхин о последнем бое против Арсланалиева. — Не было времени на акклиматизацию, в суете делали вес, подписывали документы. Это моя ошибка, такого больше не повториться. На этот раз я заранее приехал в Таиланд, чтобы привыкнуть и к жаре, и к разнице во времени.

Сибиряк возвращается в ринг после 10-месячного перерыва. Его новым соперникам на турнире ONE Fight Night 2 станет легковес Халил Амир из Антальи. Ранее непобежденный турецкий спортсмен одерживал победы на турнирах UAE Warriors, AMC Fight Nights и других.

Настюхин признался, что не следил за карьерой своего будущего соперника, но во время сборов посмотрел несколько боев:

— Он — левша, тяготеет к ударке. О его слабых сторонах я предпочитаю не говорить — с тренировочным штабом мы все поняли, сделали план на бой, а результат нашей работы вы увидите 30 сентября.

Настюхин — яркий нокаутер, готовый пойти в размен и показать бескомпромиссный бой. Именно так, в своей взрывной манере, он и собирается познакомить оппонента с уровнем бойцов в ONE:

— Этот парень — дебютант, я готов его хорошо поприветствовать в ONE. Ему стоит меня опасаться — в этот раз я заряжен сделать работу на все сто. Победа очень важна для меня, — сказал он.

В случае победы положение россиянина в рейтинге не изменится — на сегодня он закрывает тройку легкого дивизиона:

— В прошлом я проиграл соперникам, которые стоят выше меня в рейтинге, поэтому я не опустился на более низкую строчку. Сейчас мне необходимо прервать полосу поражений и выйти на победную тропу. И за это я готов себя полностью отдать. Этот бой не улучшит мой рейтинг, но в моральном плане он мне поможет: я закреплю свое положение и буду в следующие соперники просить кого-то из топ-5.